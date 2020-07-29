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Маски и антисептики должны быть доступны по всей стране, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сформировать запас медоборудования и средств индивидуальной защиты, которые должны быть в нужном количестве и РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:12
2020-07-29T15:12
здоровье - общество
владимир путин
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил о необходимости сформировать запас медоборудования и средств индивидуальной защиты, которые должны быть в нужном количестве и в больницах, и в аптеках, важно обеспечить их стопроцентную доступность по всей стране.
"Необходимо пополнить и сформировать на предстоящий период запас необходимого медоборудования, антисептиков, масок и так далее... Они должны быть в нужном количестве и в медицинских организациях, и в аптечной сети. Доступность должна быть стопроцентная по всей территории нашей страны", - заявил Путин в среду на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.
Он отметил, что в федеральных и региональных медучреждениях должен быть сохранен резерв специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом.
"Во всех регионах так должно быть, особенно в тех регионах, где еще сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка. Также надо предусмотреть возможность быстрого развертывания таких коек из резерва, в том числе для помощи пациентам с осложнениями гриппа и ОРВИ", - подчеркнул президент РФ.