Маски и антисептики должны быть доступны по всей стране, заявил Путин

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сформировать запас медоборудования и средств индивидуальной защиты, которые должны быть в нужном количестве и в больницах, и в аптеках, важно обеспечить их стопроцентную доступность по всей стране.

"Необходимо пополнить и сформировать на предстоящий период запас необходимого медоборудования, антисептиков, масок и так далее... Они должны быть в нужном количестве и в медицинских организациях, и в аптечной сети. Доступность должна быть стопроцентная по всей территории нашей страны", - заявил Путин в среду на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

Он отметил, что в федеральных и региональных медучреждениях должен быть сохранен резерв специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом.