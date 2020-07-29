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СМИ: коронавирус мог перестать мутировать, став более заразным
Коронавирус нового типа, вероятно, перестал мутировать и успешно адаптировался к человеческому организму, став более заразным, сообщает издание South China... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:08
коронавирус covid-19
китай
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус covid-19, китай, в мире

СМИ: коронавирус мог перестать мутировать, став более заразным

15:08 29.07.2020
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© REUTERS / STRINGERТест на коронавирус в китайском Урумчи
Тест на коронавирус в китайском Урумчи
© REUTERS / STRINGER
Тест на коронавирус в китайском Урумчи
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Коронавирус нового типа, вероятно, перестал мутировать и успешно адаптировался к человеческому организму, став более заразным, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на исследование, проведенное учеными Политехнического университета Гонконга.
Группа ученых проанализировала образцы, отобранные в различных очагах заражения в период с конца июня. Они обнаружили генетическую идентичность между штаммами пациентов, заразившихся в начале текущей третьей волны заболевания, и более поздними образцами.
"Коронавирус продолжал мутировать во время первой и второй волн, когда мы проводили похожее исследование. В этот раз результаты совсем другие, это означает, что вирус либо адаптировался к организму человека, таким образом перестав мутировать, либо все эти люди заразились в одном и том же месте за короткий промежуток времени", - считает доцент Политехнического университета Джилман Сиу, мнение которого приводит газета.
Профессор Китайского университета Дэвид Хуэй также считает, что вирус успешнее адаптировался к организму человека и стал более заразным по сравнению с первыми двумя волнами.
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Кроме того, ученые обнаружили высокую степень генетического сходства между большинством штаммов локальной передачи и завезенными образцами. Таким образом, по мнению профессора Сиу, источником большинства новых очагов COVID-19 являются импортированные случаи.
В последнее время в Гонконге вновь возросло число заражений COVID-19. С начала эпидемии было выявлено 2884 случая заражения, 23 человека скончались, 1527 выздоровели. Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 84 060 случаев коронавирусной инфекции, 78 944 человека выздоровели, 482 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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