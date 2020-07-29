https://ria.ru/20200729/1575111610.html
Эксперт объяснил, почему авиакомпании продают билеты в закрытые страны
Ряд авиакомпаний продаёт билеты в еще не открытые для полетов из РФ зарубежные страны для получения выручки, поддерживающей их в тяжёлый период, а если рейсы на РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:07
2020-07-29T15:09
туризм
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туризм
россия
олег пантелеев
"авиапорт"
татьяна голикова
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, россия, олег пантелеев, "авиапорт", татьяна голикова, экономика
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Ряд авиакомпаний продаёт билеты в еще не открытые для полетов из РФ зарубежные страны для получения выручки, поддерживающей их в тяжёлый период, а если рейсы на дату проданного билета не откроются, перевозчики должны предложить пассажиру возврат денег или перенос даты полёта, заявил РИА Новости эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев
.
В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова
сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Однако ряд авиакомпаний уже продает билеты в страны, которые еще не разрешены для полетов.
"Сегодня ряд авиакомпаний продаёт билеты на международные рейсы, в том числе по направлениям, полёты по которым пока не подтверждены. Это позволяет перевозчикам получить выручку, поддерживающую их в тяжёлый период. В случае, если полёты так и не будут разрешены на даты, на которые проданы билеты, авиакомпании должны предложить пассажиру либо возврат денег, либо перенос даты полёта", - сказал Пантелеев.
"Полагаю, что авиакомпании смогут выполнить свои обязательства по возврату "живых" денег в форс-мажорной ситуации. Но стоит напомнить, что постановление правительства, легализующее односторонний отказ авиакомпаний от выполнения своих обязательств, не распространяется на билеты, купленные сейчас", - продолжил он.
Эксперт отметил, что, кроме того, пассажиры, оплачивающие билеты банковской картой, могут воспользоваться процедурой charge-back.