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Эксперт объяснил, почему авиакомпании продают билеты в закрытые страны
Ряд авиакомпаний продаёт билеты в еще не открытые для полетов из РФ зарубежные страны для получения выручки, поддерживающей их в тяжёлый период, а если рейсы на РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:09
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туризм
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олег пантелеев
"авиапорт"
татьяна голикова
экономика
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353
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туризм, новости - туризм, россия, олег пантелеев, "авиапорт", татьяна голикова, экономика

Эксперт объяснил, почему авиакомпании продают билеты в закрытые страны

15:07 29.07.2020 (обновлено: 15:09 29.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ряд авиакомпаний продаёт билеты в еще не открытые для полетов из РФ зарубежные страны для получения выручки, поддерживающей их в тяжёлый период, а если рейсы на дату проданного билета не откроются, перевозчики должны предложить пассажиру возврат денег или перенос даты полёта, заявил РИА Новости эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Однако ряд авиакомпаний уже продает билеты в страны, которые еще не разрешены для полетов.
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"Сегодня ряд авиакомпаний продаёт билеты на международные рейсы, в том числе по направлениям, полёты по которым пока не подтверждены. Это позволяет перевозчикам получить выручку, поддерживающую их в тяжёлый период. В случае, если полёты так и не будут разрешены на даты, на которые проданы билеты, авиакомпании должны предложить пассажиру либо возврат денег, либо перенос даты полёта", - сказал Пантелеев.
"Полагаю, что авиакомпании смогут выполнить свои обязательства по возврату "живых" денег в форс-мажорной ситуации. Но стоит напомнить, что постановление правительства, легализующее односторонний отказ авиакомпаний от выполнения своих обязательств, не распространяется на билеты, купленные сейчас", - продолжил он.
Эксперт отметил, что, кроме того, пассажиры, оплачивающие билеты банковской картой, могут воспользоваться процедурой charge-back.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияОлег Пантелеев"Авиапорт"Татьяна ГоликоваЭкономика
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