Эксперт объяснил, почему авиакомпании продают билеты в закрытые страны

"Сегодня ряд авиакомпаний продаёт билеты на международные рейсы, в том числе по направлениям, полёты по которым пока не подтверждены. Это позволяет перевозчикам получить выручку, поддерживающую их в тяжёлый период. В случае, если полёты так и не будут разрешены на даты, на которые проданы билеты, авиакомпании должны предложить пассажиру либо возврат денег, либо перенос даты полёта", - сказал Пантелеев.