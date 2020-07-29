В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 90

ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Двое пожилых пациентов с подтвержденной Двое пожилых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области , общее число летальных случаев в регионе выросло до 90, сообщает облправительство.

По состоянию на 29 июля в Ивановской области зарегистрированы 6377 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 25 диагнозов. Из новых случаев 19 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, пять человек заразились после контактов с ранее заболевшими, один заболевший приехал из Москвы

"Статистика летальности за сутки пополнилась двумя случаями. Это пациент 80 лет из Палехского района и пациентка 85 лет из Пучежского района. У пациентов большое количество сопутствующих заболеваний, но причиной смерти стала двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Всего в области умерли 90 пациентов с подтвержденным COVID-19.

"Прошла большая выписка - за сутки выписали 153 человека как из стационара, так и с амбулаторного лечения. Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4906 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - сообщают областные власти.

В стационарах на данный момент находятся 439 человек с COVID-19, в том числе на койках с кислородом – 145 человек. На аппаратах ИВЛ находятся 11 пациентов.