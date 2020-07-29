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Распространение нового коронавируса
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В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 90
Двое пожилых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее число летальных случаев в регионе выросло до... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:06
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 90

15:06 29.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Двое пожилых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее число летальных случаев в регионе выросло до 90, сообщает облправительство.
По состоянию на 29 июля в Ивановской области зарегистрированы 6377 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 25 диагнозов. Из новых случаев 19 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, пять человек заразились после контактов с ранее заболевшими, один заболевший приехал из Москвы.
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"Статистика летальности за сутки пополнилась двумя случаями. Это пациент 80 лет из Палехского района и пациентка 85 лет из Пучежского района. У пациентов большое количество сопутствующих заболеваний, но причиной смерти стала двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в области умерли 90 пациентов с подтвержденным COVID-19.
"Прошла большая выписка - за сутки выписали 153 человека как из стационара, так и с амбулаторного лечения. Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4906 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - сообщают областные власти.
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В стационарах на данный момент находятся 439 человек с COVID-19, в том числе на койках с кислородом – 145 человек. На аппаратах ИВЛ находятся 11 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваИвановская областьПалехский районОбщество
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