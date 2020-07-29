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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575111385.html
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы. Об этом сообщил РБК советник посольства... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:35
новости - туризм
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тимен каувенаар
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https://ria.ru/20200728/1575062678.html
вот и славно - меньше всякой заразы в Россию приедет
53
замечательно))))
49
21
нидерланды
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_0:138:3149:1909_1400x0_80_0_0_0bf049168c465a34f97e3bbbdebf629f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, тимен каувенаар, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, евросоюз, нидерланды, в мире

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

15:05 29.07.2020 (обновлено: 15:35 29.07.2020)
28101
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы. Об этом сообщил РБК советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.
По его словам, в ЕС, напротив, обсуждают закрытие рубежей с некоторыми государствами в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Дипломат подчеркнул, что о послаблениях речи не идет.
"Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список", — заключил Каувенаар.
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, утвердив перечень стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. При этом списки не являются обязательными для государств — членов Евросоюза, многие их не придерживаются.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовости - ТуризмТимен КаувенаарКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмЕвросоюзНидерландыВ мире
Популярные комментарии
вот и славно - меньше всякой заразы в Россию приедет
29 июля, 15:34
Андрей Филин
36100313
замечательно))))
29 июля, 15:29
Андрей Савельев
35001310
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