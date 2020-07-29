Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

По его словам, в ЕС, напротив, обсуждают закрытие рубежей с некоторыми государствами в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Дипломат подчеркнул, что о послаблениях речи не идет.

"Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список", — заключил Каувенаар.