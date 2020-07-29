Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы. Об этом сообщил РБК советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.
По его словам, в ЕС, напротив, обсуждают закрытие рубежей с некоторыми государствами в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Дипломат подчеркнул, что о послаблениях речи не идет.
"Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список", — заключил Каувенаар.
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, утвердив перечень стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. При этом списки не являются обязательными для государств — членов Евросоюза, многие их не придерживаются.
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