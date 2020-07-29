Минздрав Украины сообщил о резком росте числа случаев COVID-19 в июле

КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 на Украине за месяц вырос более чем в три раза - до 161,4 на 100 тысяч населения, такие данные приводит Центр общественного здоровья минздрава страны.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 25 июня сообщил, что показатель заболеваемости по стране составлял около 50 человек на 100 тысяч населения. Премьер-министр Денис Шмыгаль 27 июля на совещании во главе с президентом Владимиром Зеленским приводил цифры 66,7 на 100 тысяч населения.

"По состоянию на 29 июля показатель заболеваемости COVID-19 составил 161,4 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,4%", - сообщила пресс-служба Центра в Facebook.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 67 597 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 650 человек, выздоровели 37 394 человека.