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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575111347.html
Минздрав Украины сообщил о резком росте числа случаев COVID-19 в июле
Показатель заболеваемости COVID-19 на Украине за месяц вырос более чем в три раза - до 161,4 на 100 тысяч населения, такие данные приводит Центр общественного... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
украина
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, украина, в мире

Минздрав Украины сообщил о резком росте числа случаев COVID-19 в июле

15:05 29.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСжигание использованных масок в Киеве
Сжигание использованных масок в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 на Украине за месяц вырос более чем в три раза - до 161,4 на 100 тысяч населения, такие данные приводит Центр общественного здоровья минздрава страны.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 25 июня сообщил, что показатель заболеваемости по стране составлял около 50 человек на 100 тысяч населения. Премьер-министр Денис Шмыгаль 27 июля на совещании во главе с президентом Владимиром Зеленским приводил цифры 66,7 на 100 тысяч населения.
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28 июля, 18:09
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"По состоянию на 29 июля показатель заболеваемости COVID-19 составил 161,4 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,4%", - сообщила пресс-служба Центра в Facebook.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 67 597 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 650 человек, выздоровели 37 394 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Медицинский персонал в отделении интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 Львовской больницы, Украина
25 июля, 18:08
Показатели растут. На Украине отмечают подъем заболеваемости COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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