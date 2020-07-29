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https://ria.ru/20200729/1575111314.html
Белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян
Задержанные в Белоруссии 33 человека — россияне, сообщило Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БЕЛТА. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:03
задержание россиян под минском
россия
белоруссия
в мире
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575114490_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_6caa0f73e499198d30874931f28f117c.jpg
https://ria.ru/20200729/1575110874.html
https://ria.ru/20200619/1573177287.html
Дезинформация полюбому
596
МИДу можно просто найти старые заявления про "ихтамнет" и "форму можно купить в любом военторге" и сразу выпускать Захарову.
418
222
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575114490_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_6caa0f73e499198d30874931f28f117c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, россия, белоруссия, в мире

Белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян

15:05 29.07.2020 (обновлено: 20:03 29.07.2020)
135068
© Кадр эфира телеканала "Беларусь 1"Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
© Кадр эфира телеканала "Беларусь 1"
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Задержанные в Белоруссии 33 человека — россияне, сообщило Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БЕЛТА.
"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны", — говорится в публикации.
При этом указывается, что ранее поступила информация о прибытии на территорию Белоруссии "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Как отмечает агентство, "при себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин".
"По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района", — указано в сообщении.
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Также утверждается, что "по данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари".
"Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория", — сообщило агентство.
Оно также опубликовало список задержанных. Отмечается, что СК проводит проверку.
Посольство России в Минске написало в Twitter, что белорусские власти не официально не уведомляли дипломатов о задержании российских граждан.
"Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси", — добавили в дипмиссии.
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В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
Лукашенко 24 июля, выступая перед пятой отдельной бригадой специального назначения, заявил, что к уличным протестам могут "подтянуть" обученных иностранцев, "профессиональных военных", "бандитов", которых в частных военных компаниях готовят для провокаций в различных государствах.
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Задержание россиян под МинскомРоссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Дезинформация полюбому
29 июля, 15:16
Ярослав Погодин
273143012294
МИДу можно просто найти старые заявления про "ихтамнет" и "форму можно купить в любом военторге" и сразу выпускать Захарову.
29 июля, 15:17
nnn uuu
19235028181
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