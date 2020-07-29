Белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян

МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Задержанные в Белоруссии 33 человека — россияне, сообщило Задержанные в Белоруссии 33 человека — россияне, сообщило Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БЕЛТА.

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны", — говорится в публикации.

При этом указывается, что ранее поступила информация о прибытии на территорию Белоруссии "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Как отмечает агентство, "при себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин".

"По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района", — указано в сообщении.

Также утверждается, что "по данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари".

"Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория", — сообщило агентство.

Оно также опубликовало список задержанных. Отмечается, что СК проводит проверку.

Посольство России в Минске написало в Twitter , что белорусские власти не официально не уведомляли дипломатов о задержании российских граждан.

"Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси", — добавили в дипмиссии.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок.

Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.