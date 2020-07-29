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В Петербурге восстановили движение поездов после аварии электровозов
Движение грузовых составов восстановлено на участке пути, где накануне сошли с рельсов два электровоза, при этом работы по восстановлению железнодорожной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:05
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, происшествия

В Петербурге восстановили движение поездов после аварии электровозов

15:05 29.07.2020
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкЭлектровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Движение грузовых составов восстановлено на участке пути, где накануне сошли с рельсов два электровоза, при этом работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры продолжаются, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Октябрьской железной дороги (ОЖД).
Как сообщало ОАО "РЖД", во вторник днем на путях станции Купчинская ОЖД произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. По данным городского управления МЧС, один человек был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, второй после осмотра медиками отказался от госпитализации. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ уточняло, что при столкновении электровозов пострадал машинист одного из составов. По факту происшествия возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, также проводит проверку транспортная прокуратура.
Последствия столкновения электропоездов у железнодорожной станции Купчинская в Санкт-Петербурге
28 июля, 15:12
В Петербурге столкнулись три электровоза
"Мы начали пропускать грузовые поезда (по участку, где произошла авария – ред.). При этом продолжаются работы по подъему последней секции второго электровоза". – сказала собеседница агентства.
По ее словам, последствия происшествия будут полностью ликвидированы в ближайшее время.
Ранее ОЖД сообщала, что в среду утром после схода с рельсов подняты один из грузовых электровозов, секция второго электровоза и вагон. В восстановительных работах задействованы около 180 человек и специализированная техника.
Как сообщалось, на участке, где электровозы сошли с рельсов, не осуществляются пассажирские перевозки.
Ранее следственное управление на транспорте информировало, что в результате происшествия "причинен ущерб в крупном размере". При этом, по данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в результате схода электровозов с рельсов не произошло разлива нефтепродуктов.
Электровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
28 июля, 16:40
После схода с рельсов электровозов в Петербурге поврежден участок пути
210001
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДПроисшествия
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