В Петербурге восстановили движение поездов после аварии электровозов

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Архивное фото

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Движение грузовых составов восстановлено на участке пути, где накануне сошли с рельсов два электровоза, при этом работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры продолжаются, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Как сообщало ОАО " РЖД ", во вторник днем на путях станции Купчинская ОЖД произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. По данным городского управления МЧС , один человек был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, второй после осмотра медиками отказался от госпитализации. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ уточняло, что при столкновении электровозов пострадал машинист одного из составов. По факту происшествия возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, также проводит проверку транспортная прокуратура.

"Мы начали пропускать грузовые поезда (по участку, где произошла авария – ред.). При этом продолжаются работы по подъему последней секции второго электровоза". – сказала собеседница агентства.

По ее словам, последствия происшествия будут полностью ликвидированы в ближайшее время.

Ранее ОЖД сообщала, что в среду утром после схода с рельсов подняты один из грузовых электровозов, секция второго электровоза и вагон. В восстановительных работах задействованы около 180 человек и специализированная техника.

Как сообщалось, на участке, где электровозы сошли с рельсов, не осуществляются пассажирские перевозки.