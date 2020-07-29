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Собянин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в Москве
Объемы тестирования на коронавирус в столице снижать нельзя, на сегодняшний день в Москве в сутки проводят около 70 тысяч ПЦР и ИФА исследований, заявил мэр... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:02
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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Собянин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в Москве

15:02 29.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Объемы тестирования на коронавирус в столице снижать нельзя, на сегодняшний день в Москве в сутки проводят около 70 тысяч ПЦР и ИФА исследований, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Нам ни в коем случае нельзя снижать объемы тестирования (на коронавирус). В Москве создана достаточно сильная система тестирования, которая обеспечивает в сутки 70 тысяч тестов ПЦР (исследование с помощью взятия мазка из носа и ротоглотки) и ИФА (исследование по крови из вены), то есть, если взять эпидемиологический период 14 дней, мы тестируем около миллиона человек", - сказал Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
"Тестирование будем наращивать и дальше", - добавил мэр Москвы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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