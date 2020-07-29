Собянин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в Москве

"Нам ни в коем случае нельзя снижать объемы тестирования (на коронавирус). В Москве создана достаточно сильная система тестирования, которая обеспечивает в сутки 70 тысяч тестов ПЦР (исследование с помощью взятия мазка из носа и ротоглотки) и ИФА (исследование по крови из вены), то есть, если взять эпидемиологический период 14 дней, мы тестируем около миллиона человек", - сказал Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.