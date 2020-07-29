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Собянин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в Москве
Объемы тестирования на коронавирус в столице снижать нельзя, на сегодняшний день в Москве в сутки проводят около 70 тысяч ПЦР и ИФА исследований, заявил мэр... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:02
2020-07-29T15:02
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здоровье - общество
сергей собянин
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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