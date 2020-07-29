В Мосгордуме предложили в апреле закрывать парки

"Во время пандемии парки так восстановились в этом году. Мы дали отпуск в три месяца зеленым зонам, паркам, не только газонам, но и кустам, деревьям ... Поэтому не проводить ли нам ежегодно хотя бы месяц пробуждения парков, хотя бы в апреле? Это достаточный промежуток, чтобы парки успели проснуться. Пандемия показала, что действительно иногда природе нужно отдохнуть от нас, а нам от нее", - сказал Бускин.