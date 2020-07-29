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В Мосгордуме предложили в апреле закрывать парки
Парки в апреле следует закрывать, чтобы природа могла восстановиться и "проснуться", самоизоляция показала, что природе необходимо отдохнуть от людей, заявил на РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:02
новости - экология
московская городская дума
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
новости - экология, московская городская дума, москва, общество

В Мосгордуме предложили в апреле закрывать парки

15:02 29.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБлагоустройство парка Дружбы
Благоустройство парка Дружбы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Парки в апреле следует закрывать, чтобы природа могла восстановиться и "проснуться", самоизоляция показала, что природе необходимо отдохнуть от людей, заявил на пресс-конференции директор ПКиО "Бабушкинский", депутат Мосгордумы Игорь Бускин.
"Во время пандемии парки так восстановились в этом году. Мы дали отпуск в три месяца зеленым зонам, паркам, не только газонам, но и кустам, деревьям ... Поэтому не проводить ли нам ежегодно хотя бы месяц пробуждения парков, хотя бы в апреле? Это достаточный промежуток, чтобы парки успели проснуться. Пандемия показала, что действительно иногда природе нужно отдохнуть от нас, а нам от нее", - сказал Бускин.
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В свою очередь генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина отметила, что в период, пока не работали парки, на территории заповедника появились лисы и много зайцев.
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Новости - ЭкологияМосковская городская думаМоскваОбщество
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