https://ria.ru/20200729/1575111020.html
В Мосгордуме предложили в апреле закрывать парки
Парки в апреле следует закрывать, чтобы природа могла восстановиться и "проснуться", самоизоляция показала, что природе необходимо отдохнуть от людей, заявил на РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:02
2020-07-29T15:02
новости - экология
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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новости - экология, московская городская дума, москва, общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Парки в апреле следует закрывать, чтобы природа могла восстановиться и "проснуться", самоизоляция показала, что природе необходимо отдохнуть от людей, заявил на пресс-конференции директор ПКиО "Бабушкинский", депутат Мосгордумы
Игорь Бускин.
"Во время пандемии парки так восстановились в этом году. Мы дали отпуск в три месяца зеленым зонам, паркам, не только газонам, но и кустам, деревьям ... Поэтому не проводить ли нам ежегодно хотя бы месяц пробуждения парков, хотя бы в апреле? Это достаточный промежуток, чтобы парки успели проснуться. Пандемия показала, что действительно иногда природе нужно отдохнуть от нас, а нам от нее", - сказал Бускин.
В свою очередь генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина отметила, что в период, пока не работали парки, на территории заповедника появились лисы и много зайцев.