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Эксперт прокомментировал задержание "боевиков ЧВК" под Минском
Боевики иностранной частной военной компании (ЧВК) могли находиться в Белоруссии для повторения сценария "майдана" на фоне президентских выборов 9 августа,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:15
задержание россиян под минском
кирилл коктыш
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200728/1575074500.html
Белорусы, посмотрите на Украину за последние 6 лет! Оно Вам надо? Посмотрите на здоровье граждан России (ГОСТы на продукты питания отменены, кормят теперь ГМО и дешевой химией, что привело к онкологии и росту ЭКО-сами родить не могут молодые!!!) за последние 30 лет!!! Оно Вам надо? У Вас осталось все лучшее из СССР в части обеспечения здоровья нации! Не сдавайтесь! Вы МОЛОДЦЫ!
66
Постеснялись написать РИА, что задержанные боевики, из ЧВК "Вагнера". 12 из Ростова, 8 из Урала, остальные из других регионов России.
49
10
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, кирилл коктыш, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Эксперт прокомментировал задержание "боевиков ЧВК" под Минском

15:00 29.07.2020 (обновлено: 20:15 29.07.2020)
19024
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушителя
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушителя
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Боевики иностранной частной военной компании (ЧВК) могли находиться в Белоруссии для повторения сценария "майдана" на фоне президентских выборов 9 августа, заявил РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Кирилл Коктыш.
Правоохранители Белоруссии ночью задержали недалеко от Минска более 30 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК), сообщило в среду госагентство Белта.
Коктыш напомнил, что въехать в Белоруссию может "кто угодно". "Другой вопрос, что если их задержали, то это как раз означает, что силовые структуры работают", - отметил он.
По мнению эксперта, за присутствием ЧВК в Белоруссии могут стоять "те, кто может готовить оранжевую революцию и беспорядки на 9 августа" (день выборов президента республики – прим. ред.). "Скоро выборы – о том, что определенные силы могут делать ставку на силовое развитие ситуации, в том числе на майданное, уже говорилось. Тем более по тому, как вели Telegram-каналы из Польши, можно предположить, что те же инвесторы попробуют поиграть в майдан, было достаточно логично", - сказал Коктыш. Он напомнил, что в отношении действующей власти Белоруссии была развернута кампания по дискредитации в сети Telegram-каналов. "Поскольку кампания шла интенсивно и технологично, то логично предположить, что туда были вложены значительные деньги, и тот же инвестор мог проплатить и "майдан", - добавил он.
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При этом Коктыш подчеркнул, что "Россия в "майдан" не играет". "Цветные революции никто, кроме Запада, делать не умеет, и авторское право они никому не продавали", - сказал он.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста граждан в Минске и других городах.
1012736969
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Задержание россиян под МинскомКирилл КоктышАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Белорусы, посмотрите на Украину за последние 6 лет! Оно Вам надо? Посмотрите на здоровье граждан России (ГОСТы на продукты питания отменены, кормят теперь ГМО и дешевой химией, что привело к онкологии и росту ЭКО-сами родить не могут молодые!!!) за последние 30 лет!!! Оно Вам надо? У Вас осталось все лучшее из СССР в части обеспечения здоровья нации! Не сдавайтесь! Вы МОЛОДЦЫ!
29 июля, 15:07
ssedlex76
33400029
Постеснялись написать РИА, что задержанные боевики, из ЧВК "Вагнера". 12 из Ростова, 8 из Урала, остальные из других регионов России.
29 июля, 15:44
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