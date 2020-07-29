https://ria.ru/20200729/1575110874.html
Эксперт прокомментировал задержание "боевиков ЧВК" под Минском
Боевики иностранной частной военной компании (ЧВК) могли находиться в Белоруссии для повторения сценария "майдана" на фоне президентских выборов 9 августа,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:00
2020-07-29T20:15
задержание россиян под минском
кирилл коктыш
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200728/1575074500.html
sedlex76
Белорусы, посмотрите на Украину за последние 6 лет! Оно Вам надо? Посмотрите на здоровье граждан России (ГОСТы на продукты питания отменены, кормят теперь ГМО и дешевой химией, что привело к онкологии и росту ЭКО-сами родить не могут молодые!!!) за последние 30 лет!!! Оно Вам надо? У Вас осталось все лучшее из СССР в части обеспечения здоровья нации! Не сдавайтесь! Вы МОЛОДЦЫ!
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Restart Mozga
Постеснялись написать РИА, что задержанные боевики, из ЧВК "Вагнера". 12 из Ростова, 8 из Урала, остальные из других регионов России.
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10
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, кирилл коктыш, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Боевики иностранной частной военной компании (ЧВК) могли находиться в Белоруссии
для повторения сценария "майдана" на фоне президентских выборов 9 августа, заявил РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Кирилл Коктыш
.
Правоохранители Белоруссии ночью задержали недалеко от Минска
более 30 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК), сообщило в среду госагентство Белта.
Коктыш напомнил, что въехать в Белоруссию может "кто угодно". "Другой вопрос, что если их задержали, то это как раз означает, что силовые структуры работают", - отметил он.
По мнению эксперта, за присутствием ЧВК в Белоруссии могут стоять "те, кто может готовить оранжевую революцию и беспорядки на 9 августа" (день выборов президента республики – прим. ред.). "Скоро выборы – о том, что определенные силы могут делать ставку на силовое развитие ситуации, в том числе на майданное, уже говорилось. Тем более по тому, как вели Telegram-каналы из Польши, можно предположить, что те же инвесторы попробуют поиграть в майдан, было достаточно логично", - сказал Коктыш. Он напомнил, что в отношении действующей власти Белоруссии была развернута кампания по дискредитации в сети Telegram-каналов. "Поскольку кампания шла интенсивно и технологично, то логично предположить, что туда были вложены значительные деньги, и тот же инвестор мог проплатить и "майдан", - добавил он.
При этом Коктыш подчеркнул, что "Россия в "майдан" не играет". "Цветные революции никто, кроме Запада, делать не умеет, и авторское право они никому не продавали", - сказал он.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста граждан в Минске и других городах.