Эксперт прокомментировал задержание "боевиков ЧВК" под Минском

По мнению эксперта, за присутствием ЧВК в Белоруссии могут стоять "те, кто может готовить оранжевую революцию и беспорядки на 9 августа" (день выборов президента республики – прим. ред.). "Скоро выборы – о том, что определенные силы могут делать ставку на силовое развитие ситуации, в том числе на майданное, уже говорилось. Тем более по тому, как вели Telegram-каналы из Польши, можно предположить, что те же инвесторы попробуют поиграть в майдан, было достаточно логично", - сказал Коктыш. Он напомнил, что в отношении действующей власти Белоруссии была развернута кампания по дискредитации в сети Telegram-каналов. "Поскольку кампания шла интенсивно и технологично, то логично предположить, что туда были вложены значительные деньги, и тот же инвестор мог проплатить и "майдан", - добавил он.