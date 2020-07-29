https://ria.ru/20200729/1575110857.html
В Ростуризме рассказали, что будет с кешбэком при отмене оплаченного тура
Федеральное агентство по туризму опубликовало пояснения к программе по поддержке внутреннего туризма, где уточняется, что в случае отказа от тура,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:07
2020-07-29T15:07
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572688212_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f5d1b8af065dfceaf1c45f85fc7b1b01.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму опубликовало пояснения к программе по поддержке внутреннего туризма, где уточняется, что в случае отказа от тура, приобретенного в рамках этой акции, кешбэк, полученный путешественником, будет автоматически списан с его счета в пользу государства.
В ведомстве напомнили, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Ее суть заключается в том, что путешественник сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе примут участие все регионы страны, в нее включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.
"Если при внесении изменений в приобретенный турпакет не проводится финансового возврата, то кешбэк сохраняется. В случае возврата стоимости тура, размер оплаты вернется вам на карту, начисленный на сумму оплаты кешбэк будет списан (удержан)", — пояснили в Ростуризме.
В случае отказа от поездки происходит оформление возврата покупки. "Возврат производится на платежную карту с которой была произведена оплата. Он возможен только безналичным платежом, не наличными. Стоимость субсидии подлежит возврату в электронном виде. Эта операция будет произведена платежной системой автоматически", — уточнили в ведомстве.
При этом оговаривается, что возврат средств проводится в порядке, установленном условиями эквайринга банка.