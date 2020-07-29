Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200729/1575110857.html
В Ростуризме рассказали, что будет с кешбэком при отмене оплаченного тура
Федеральное агентство по туризму опубликовало пояснения к программе по поддержке внутреннего туризма, где уточняется, что в случае отказа от тура,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:07
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572688212_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f5d1b8af065dfceaf1c45f85fc7b1b01.jpg
https://ria.ru/20200728/1574982415.html
https://ria.ru/20200727/1574792090.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572688212_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f5d1b8af065dfceaf1c45f85fc7b1b01.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572688212_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a86342fa7b57a2ae09e515d5c0af439f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572688212_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_79a4a251bc8235e06a6a5755439f0058.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

В Ростуризме рассказали, что будет с кешбэком при отмене оплаченного тура

15:07 29.07.2020
121
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кресле подъемника на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
Отдыхающие в кресле подъемника на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму опубликовало пояснения к программе по поддержке внутреннего туризма, где уточняется, что в случае отказа от тура, приобретенного в рамках этой акции, кешбэк, полученный путешественником, будет автоматически списан с его счета в пользу государства.
В ведомстве напомнили, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Ее суть заключается в том, что путешественник сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе примут участие все регионы страны, в нее включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.
"Если при внесении изменений в приобретенный турпакет не проводится финансового возврата, то кешбэк сохраняется. В случае возврата стоимости тура, размер оплаты вернется вам на карту, начисленный на сумму оплаты кешбэк будет списан (удержан)", — пояснили в Ростуризме.
В случае отказа от поездки происходит оформление возврата покупки. "Возврат производится на платежную карту с которой была произведена оплата. Он возможен только безналичным платежом, не наличными. Стоимость субсидии подлежит возврату в электронном виде. Эта операция будет произведена платежной системой автоматически", — уточнили в ведомстве.
Девушка в национальном парке Найроби в Кении
28 июля, 08:00Туризм
Африканские Мальдивы. Как правильно отдыхать в Танзании
При этом оговаривается, что возврат средств проводится в порядке, установленном условиями эквайринга банка.
Девушка ест гамбургер
27 июля, 08:00Туризм
Для студента и президента. Рецепты самых вкусных гамбургеров
011001
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Рекомендуем
Туристы у фонтана Треви в Риме
Ростуризм обещает пресечь попытки мошенничества в программе с кешбэком
Машина скорой помощи
В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 90
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
Эксперт объяснил, почему авиакомпании продают билеты в закрытые страны
Тест на коронавирус в китайском Урумчи
СМИ: коронавирус мог перестать мутировать, став более заразным
Сжигание использованных масок в Киеве
Минздрав Украины сообщил о резком росте числа случаев COVID-19 в июле
Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
В Петербурге восстановили движение поездов после аварии электровозов
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Район Эминёню в Стамбуле
Стало известно, как изменятся цены на отдых в Турции
Разработка вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор рассказал, сколько коронавирус "живет" на поверхностях
Майя Ломидзе
Опыт с кешбэком стоит повторить и в будущем, заявили в АТОР
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян
Благоустройство парка Дружбы
В Мосгордуме предложили в апреле закрывать парки
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Маски и антисептики должны быть доступны по всей стране, заявил Путин
Отдыхающие загорают на пляже Приморский в центральном районе города Сочи
В АТОР рассказали о ситуации с въездным туризмом
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
Лента новостейМолния