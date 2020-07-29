В Ростуризме рассказали, что будет с кешбэком при отмене оплаченного тура

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму опубликовало пояснения к программе по поддержке внутреннего туризма, где уточняется, что в случае отказа от тура, приобретенного в рамках этой акции, кешбэк, полученный путешественником, будет автоматически списан с его счета в пользу государства.

В ведомстве напомнили, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Ее суть заключается в том, что путешественник сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе примут участие все регионы страны, в нее включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно.

"Если при внесении изменений в приобретенный турпакет не проводится финансового возврата, то кешбэк сохраняется. В случае возврата стоимости тура, размер оплаты вернется вам на карту, начисленный на сумму оплаты кешбэк будет списан (удержан)", — пояснили в Ростуризме.

В случае отказа от поездки происходит оформление возврата покупки. "Возврат производится на платежную карту с которой была произведена оплата. Он возможен только безналичным платежом, не наличными. Стоимость субсидии подлежит возврату в электронном виде. Эта операция будет произведена платежной системой автоматически", — уточнили в ведомстве.