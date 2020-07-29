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Объем экономики в Москве восстанавливается, заявил Собянин
Объем экономики в Москве восстанавливается, оборот торговли и услуг на сегодняшний день по объему чуть выше, чем в прошлом году, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:57
сергей собянин
владимир путин
москва
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей собянин, владимир путин, москва, экономика

Объем экономики в Москве восстанавливается, заявил Собянин

14:57 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Объем экономики в Москве восстанавливается, оборот торговли и услуг на сегодняшний день по объему чуть выше, чем в прошлом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"С точки зрения восстановления экономики, должен сказать, что обрабатывающая промышленность работает примерно на том же уровне, который был и в прошлом году, торговля и услуги на сегодняшний день по объему чуть выше уже, чем в прошлом году", - сообщил Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
Мэр отметил, что в столице фиксируются изменения в сегменте, то есть больше стало онлайн-торговли, меньше стали продавать в торговых центрах.
"Но в целом мы видим, как объем экономики восстанавливается", - резюмировал мэр.
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