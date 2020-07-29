https://ria.ru/20200729/1575110707.html
Объем экономики в Москве восстанавливается, заявил Собянин
Объем экономики в Москве восстанавливается, оборот торговли и услуг на сегодняшний день по объему чуть выше, чем в прошлом году, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:57
2020-07-29T14:57
сергей собянин
владимир путин
москва
экономика
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, владимир путин, москва, экономика