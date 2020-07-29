https://ria.ru/20200729/1575110524.html
Роспотребнадзор рассказал, сколько коронавирус "живет" на поверхностях
Исследования показали, что вирус COVID-19 сохраняется на поверхностях до 48 часов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:55
2020-07-29T14:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Исследования показали, что вирус COVID-19 сохраняется на поверхностях до 48 часов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Мы провели исследование по изучению сохранения жизнедеятельности вируса на различных объектах окружающей среды, на различных поверхностях - на нержавеющей стали, на линолеуме, на стекле, на пластике, керамической плитке. И можем сегодня с уверенностью сказать, что вирус сохраняется до 48 часов. Следовательно, все наши рекомендации об обработке поверхностей крайне важно соблюдать", - сказала Попова на совещании у президента РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке.
Вместе с тем, добавила она, была проведена проверка того, "как работают все возможные и доступные нам сегодня дезинфектанты химические для обработки различных поверхностей". "И было показано, что все дезинфектанты - и хлорсодержащие, и спиртосодержащие, и дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых оснований - они все активны в заявленных концентрациях. То есть вирус не столь устойчив, и правила дезинфекции, которые прописаны, позволяют от него избавиться", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.
"Как пример, что этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. И такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфеканты, которые тоже в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность", - рассказала Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.