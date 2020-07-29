Правительство Греции вернет двум миллионам пенсионеров урезанные пенсии

АФИНЫ, 29 июл - РИА Новости. Правительство Правительство Греции выполнит решения судов и возместит 2 миллионам пенсионеров сокращение пенсий, на это пойдет 1,4 миллиарда евро, сообщил журналистам в среду чиновник в правительстве.

В Греции по требованию международных кредиторов с 2010 года шли сокращения пенсий, которые, по мнению финансистов, были несоразмерно большими. Были закрыты фонды дополнительного пенсионного обеспечения, отменены выплаты "подарочных" 13-й и 14-й пенсий, выплачиваемых к праздникам и урезанных в 2010-2012 годах. Были также урезаны дополнительные, так называемые эпикурейские пенсии, получаемые за счет взносов в частные страховые фонды.

Порядка 250 тысяч пенсионеров подали иски в суды, требуя признать сокращения незаконными. Высший административный суд Греции – Госсовет - постановил, что пенсионерам должна быть выплачена урезанная часть пенсии.

"Правительство, полностью уважая решения правосудия, сегодня представило в парламент поправку, которая положила конец беспокойству примерно 2 миллионов пенсионеров по вопросу выплат ретроактивных пенсий. Это решение касается всех пенсионеров, которые пострадали от сокращений, поскольку сегодняшнее регулирование является горизонтальным. Конкретно, оно касается не только тех, кто обращался в суд, а это около 250 тысяч пенсионеров, но и тех, кто не обращался в суд", - сказал чиновник.

По его словам, принимая во внимание решение Государственного совета, правительство собирается сделать единовременно к концу года выплаты по основным пенсиям пенсионерам как государственного, так и частного сектора. Общая стоимость выплат оценивается в 1,4 миллиарда евро, сказал чиновник.

Возмещение коснется только основной пенсии и не будет покрывать "подарочные" и дополнительные пенсии.

"Правительство решило выплатить конкретные суммы единовременно и даже без "стрижки", полностью выполняя решение Госсовета. Более того, выплаты получат не только 250 тысяч пенсионеров, подавших в суд, но в общей сложности примерно 2 миллиона пенсионеров. Однако бюджет государства не безграничен. И особенно во время беспрецедентного кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такая возможность есть в настоящее время, и принимаются во внимание солидарность поколений и общее состояние экономики, в которой затронуты важные отрасли в сфере труда", - сказал чиновник

По его словам, правительство должно удовлетворить растущие потребности, которые возникают, с одной стороны, из-за вызовов по национальным вопросам, а с другой стороны, из-за внешних факторов, таких как пандемия коронавируса.

"Правительство поддерживало и будет продолжать поддерживать наших сограждан, безработных, занятых и самозанятых, особенно в торговле, общественном питании и туризме, которые увидели, что их доходы и зарплаты резко упали из-за принудительного локдауна и сокращения оборота, вызванного пандемией. Помимо этого, постоянные геополитические вызовы требуют усиления Вооруженных сил страны, без скидок и с четкими бюджетными расходами, которые будут нести налогоплательщики, с тем чтобы страна могла защитить свои суверенные права от любого вторжения", - сказал чиновник.