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Стало известно, как изменятся цены на отдых в Турции
Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что повышенный спрос на турецкое направление, которое появилось после объявления о восстановлении... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:02
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майя ломидзе
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353
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туризм, майя ломидзе, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, татьяна голикова, великобритания, турция, стамбул

Стало известно, как изменятся цены на отдых в Турции

15:02 29.07.2020
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© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что повышенный спрос на турецкое направление, которое появилось после объявления о восстановлении авиасообщения, привел к тому, что цены на наземные услуги на курортах Турции уже выросли примерно на 10 процентов, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа — это курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.
"Из туристических направлений, с которыми возобновлено авиасообщение, пока абсолютным лидером является Турция. Мы уже видим активизацию наших туристов. Эта активность началась с момента объявления о том, что международное авиасообщение откроется, и объем бронирований радует. Можно говорить, что в совокупности это десятки тысяч человек, несмотря на то, что аэропортов вылета из России пока немного", — сказала Ломидзе, выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж.
Она подтвердила, что основной поток бронирований приходится на период после 10 августа, и отметила, что если несколько дней назад стоимость отдыха с заездами 10 августа в районе Анталии или Аланьи была сопоставима с прошлым годом или чуть ниже, то с ростом спроса и цены растут.
"На данный момент в бюджетном сегменте они сопоставимы с прошлым годом либо чуть выше, в среднем и дорогом сегменте они выше, чем в прошлом году. У наших аналитиков получается, что пока рост цен на проживание в отелях Турции выше бюджетного сегмента составляет порядка 10 процентов. Понятно, что при сохранении такого высокого спроса, при том объеме бронирования, которое увеличивается каждый день, цены могут еще увеличиться", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.
Бассейн отеля в Анталии
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ТуризмТуризмМайя ЛомидзеАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТатьяна ГоликоваВеликобританияТурцияСтамбул
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