Путин назвал ключевые требования к вакцине от COVID-19

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ключевые требования к вакцине от коронавируса - эффективность и безопасность, уверенность в ней должна быть абсолютной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность. Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной", - сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
"Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса", - добавил Путин.
Как на совещании рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, наибольшие перспективы в России сейчас имеют две вакцины от коронавируса: разработанные центром Гамалеи и "Вектором". Регистрация первой планируется в августе, производство – в сентябре, второй - в сентябре и октябре соответственно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.