Путин назвал ключевые требования к вакцине от COVID-19

"Ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность. Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной", - сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.