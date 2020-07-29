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Путин назвал ключевые требования к вакцине от COVID-19
Ключевые требования к вакцине от коронавируса - эффективность и безопасность, уверенность в ней должна быть абсолютной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575106935_150:450:2744:1909_1400x0_80_0_0_54a3d101f0d694d26c48a8f03f401c7c.jpg
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коронавирус в россии, владимир путин, общество

Путин назвал ключевые требования к вакцине от COVID-19

14:52 29.07.2020 (обновлено: 19:42 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ключевые требования к вакцине от коронавируса - эффективность и безопасность, уверенность в ней должна быть абсолютной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность. Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной", - сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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"Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса", - добавил Путин.
Как на совещании рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, наибольшие перспективы в России сейчас имеют две вакцины от коронавируса: разработанные центром Гамалеи и "Вектором". Регистрация первой планируется в августе, производство – в сентябре, второй - в сентябре и октябре соответственно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник НИИ в лаборатории
Вчера, 14:03
Вакцина от COVID-19 центра Гамалеи находится на госрегистрации
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