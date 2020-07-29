Путин призвал разъяснять важность вакцинации

"Ставить прививку от гриппа или нет - это, безусловно, личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей. Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вместе с этим, тем более значимой становится грамотная, то, что называется, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа", - сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.