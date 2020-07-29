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Путин призвал разъяснять важность вакцинации
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решать делать ли прививку от гриппа - выбор каждого, принцип добровольности должен быть неукоснительным, но важность... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:57
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин призвал разъяснять важность вакцинации

14:50 29.07.2020 (обновлено: 14:57 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решать делать ли прививку от гриппа - выбор каждого, принцип добровольности должен быть неукоснительным, но важность вакцинации надо всем разъяснять.
"Ставить прививку от гриппа или нет - это, безусловно, личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей. Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вместе с этим, тем более значимой становится грамотная, то, что называется, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа", - сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
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