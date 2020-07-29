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Роспотребнадзор не выявил циркуляции COVID-19 в окружающей среде
Роспотребнадзор провел уже более двух тысяч исследований циркуляции коронавируса в объектах окружающей среды, в том числе в морской и пресной воде, на... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Роспотребнадзор не выявил циркуляции COVID-19 в окружающей среде

14:49 29.07.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор провел уже более двух тысяч исследований циркуляции коронавируса в объектах окружающей среды, в том числе в морской и пресной воде, на поверхностях и продуктах питания, среди находок вируса нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Нами начато исследование циркуляции вируса в объектах окружающей среды. Мы разработали специальные методические рекомендации по оценке содержания вируса в морской воде, в пресной воде, в питьевой, в сточной, на поверхностях, на продуктах питания. Сегодня проведено уже более двух тысяч исследований, в находках вируса нет", - сказала Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
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