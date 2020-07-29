Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575109930.html
Роспотребнадзор оценил стратегию поэтапного снятия ограничений
Возможность сохранить тенденцию снижения заболеваемости коронавирусом в РФ существует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118350_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_b3e0b43181c33ac91751826a319a5ad6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118350_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_b3e0b43181c33ac91751826a319a5ad6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118350_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b7dd6507d748e9593f12cd40570474e0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118350_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_f292a043870663fcc861ecffb2148dc8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Роспотребнадзор оценил стратегию поэтапного снятия ограничений

14:49 29.07.2020 (обновлено: 19:43 29.07.2020)
98
© РИА Новости / Александр КряжевПрохожие на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске
Прохожие на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Возможность сохранить тенденцию снижения заболеваемости коронавирусом в РФ существует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. По ее словам, эпидпроцесс сегодня характеризуется "четкой тенденцией к снижению ежедневных темпов прироста".
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"Выбранная стратегия поэтапного снятия ограничений оправдывается в большинстве регионов. И если такими темпами мы могли бы идти дальше, у нас есть все возможности (сохранить тенденцию снижения заболеваемости)", - сказала Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор не выявил циркуляции COVID-19 в окружающей среде
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Путин призвал защитить жизнь и здоровье россиян
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Путин призвал разъяснять важность вакцинации
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Путин призвал сосредоточиться на профилактической работе
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о прогнозах на эпидемический сезон
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова рассказала об исследованиях геномов коронавируса
Владивосток
В Приморье продлили ограничения по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Путин назвал ключевые требования к вакцине от COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
В России исследовали популяционный иммунитет к коронавирусу
Разработка вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор рассказал, сколько коронавирус "живет" на поверхностях
Сергей Жигунов
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
В Москве возобновили работу парки
Посещаемость московских парков вернулась к показателям прошлого лета
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве
Аппарат ИВЛ
Собянин отметил снижение числа пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
Лента новостейМолния