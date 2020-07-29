https://ria.ru/20200729/1575109930.html
Роспотребнадзор оценил стратегию поэтапного снятия ограничений
Возможность сохранить тенденцию снижения заболеваемости коронавирусом в РФ существует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:49
2020-07-29T19:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118350_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_b3e0b43181c33ac91751826a319a5ad6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118350_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_b3e0b43181c33ac91751826a319a5ad6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118350_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b7dd6507d748e9593f12cd40570474e0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118350_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_f292a043870663fcc861ecffb2148dc8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество