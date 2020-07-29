Путин призвал защитить жизнь и здоровье россиян

"Хотел бы вновь подчеркнуть: самое главное - это, конечно, защитить жизнь и здоровье наших людей, обеспечить безопасность российских семей. Все уровни и органы власти должны выстраивать свои планы и действия именно в этой логике. Обращаю внимание, здесь нет второстепенных вопросов, вопросов, которые можно отложить на потом", - сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.