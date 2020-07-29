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Путин призвал защитить жизнь и здоровье россиян
Самое главное - защитить жизнь и здоровье россиян, власти должны исходить из этой логики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин призвал защитить жизнь и здоровье россиян

14:49 29.07.2020 (обновлено: 14:56 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Самое главное - защитить жизнь и здоровье россиян, власти должны исходить из этой логики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы вновь подчеркнуть: самое главное - это, конечно, защитить жизнь и здоровье наших людей, обеспечить безопасность российских семей. Все уровни и органы власти должны выстраивать свои планы и действия именно в этой логике. Обращаю внимание, здесь нет второстепенных вопросов, вопросов, которые можно отложить на потом", - сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
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