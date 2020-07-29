Владимирское Заксобрание одобрило законопроект по поддержки инвесторов

ВЛАДИМИР, 29 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области одобрили во втором, окончательном чтении законопроект, призванный поддержать инвесторов и простимулировать появление новых, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Внесенный губернатором на рассмотрение областного Заксобрания законопроект "О применении на территории Владимирской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций" прошел первое чтение еще в прошлом году. Тогда парламентарии указали на необходимость его доработки - высказали свои предложения и рекомендовали учесть замечания Счетной палаты и правового управления ЗС.

"Суть законопроекта в том, что на сумму инвестиций будет уменьшен налог на прибыль. В эту сумму войдут фактические расходы на приобретение, создание, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств предприятий и организаций", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, расширится перечень организаций, имеющих право на инвестиционный налоговый вычет. В него дополнительно включат организации, которые осуществляют деятельность на основе государственно-частного партнерства, и те, которые принимают участие в исполнении национального проекта "Повышение производительности труда и занятости" на территории области.