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Владимирское Заксобрание одобрило законопроект по поддержки инвесторов
Депутаты Законодательного собрания Владимирской области одобрили во втором, окончательном чтении законопроект, призванный поддержать инвесторов и... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:26
2020-07-29T15:26
владимирская область
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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владимирская область, экономика
ВЛАДИМИР, 29 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области одобрили во втором, окончательном чтении законопроект, призванный поддержать инвесторов и простимулировать появление новых, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Внесенный губернатором на рассмотрение областного Заксобрания законопроект "О применении на территории Владимирской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций" прошел первое чтение еще в прошлом году. Тогда парламентарии указали на необходимость его доработки - высказали свои предложения и рекомендовали учесть замечания Счетной палаты и правового управления ЗС.
"Суть законопроекта в том, что на сумму инвестиций будет уменьшен налог на прибыль. В эту сумму войдут фактические расходы на приобретение, создание, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств предприятий и организаций", - отмечает пресс-служба.
Кроме того, расширится перечень организаций, имеющих право на инвестиционный налоговый вычет. В него дополнительно включат организации, которые осуществляют деятельность на основе государственно-частного партнерства, и те, которые принимают участие в исполнении национального проекта "Повышение производительности труда и занятости" на территории области.
Также новая редакция предусматривает исключение нормы о предоставление вычета организациям-концессионерам. Скорректирован и размер ставки налога на прибыль: для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета он снижен с 10% (как было в прежней редакции закона) до 8%, отмечается в сообщении.