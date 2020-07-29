В Приморье продлили ограничения по коронавирусу

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлён в Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлён в Приморье до 14 августа, сообщает правительство региона.

"Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 14 августа включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко в среду, 29 июля", - говорится в сообщении.

Предусматривается, что на территории Приморья до 14 августа приостановлена деятельность ряда объектов розничной торговли. Все еще запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных (за исключением зоопарков), культурных, физкультурных, спортивных (за исключением тренировок), просветительских (за исключением пешеходных экскурсий группами до 5 человек включительно), рекламных и других аналогичных мероприятий.

Не разрешена работа театров, кинотеатров, ночных клубов, танцевальных залов, детских игровых комнат, бань, саун, аттракционов и других местах массового посещения граждан. Запрещено также использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и других объектах общепита.

Гражданам повышенной группы риска предписано соблюдать режим самоизоляции до 14 августа включительно.

Режим повышенной готовности предполагает масочный режим и социальную дистанцию. Разрешена работа ресторанов, баз отдыха, ярмарок, гостиниц, плановая госпитализация в ряд больниц – все это с соблюдением мер безопасности. В регионе зафиксировано 6 608 случаев коронавируса, 5 100 человек выздоровели, 77 умерли.