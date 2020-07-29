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В Приморье продлили ограничения по коронавирусу
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлён в Приморье до 14 августа, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:48
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег кожемяко, приморский край

В Приморье продлили ограничения по коронавирусу

14:48 29.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлён в Приморье до 14 августа, сообщает правительство региона.
"Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 14 августа включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко в среду, 29 июля", - говорится в сообщении.
Предусматривается, что на территории Приморья до 14 августа приостановлена деятельность ряда объектов розничной торговли. Все еще запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных (за исключением зоопарков), культурных, физкультурных, спортивных (за исключением тренировок), просветительских (за исключением пешеходных экскурсий группами до 5 человек включительно), рекламных и других аналогичных мероприятий.
Не разрешена работа театров, кинотеатров, ночных клубов, танцевальных залов, детских игровых комнат, бань, саун, аттракционов и других местах массового посещения граждан. Запрещено также использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и других объектах общепита.
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18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Гражданам повышенной группы риска предписано соблюдать режим самоизоляции до 14 августа включительно.
Режим повышенной готовности предполагает масочный режим и социальную дистанцию. Разрешена работа ресторанов, баз отдыха, ярмарок, гостиниц, плановая госпитализация в ряд больниц – все это с соблюдением мер безопасности. В регионе зафиксировано 6 608 случаев коронавируса, 5 100 человек выздоровели, 77 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег КожемякоПриморский край
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