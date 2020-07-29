Путин призвал сосредоточиться на профилактической работе

"Особые усилия сейчас должны быть сосредоточены на профилактической работе, в первую очередь, речь идет о прививках от гриппа. В прошлом году такие прививки… сделали более половины граждан России. Это защитило от болезни миллионы людей. Многие перенесли ее в легкой форме", - заявил Путин в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.