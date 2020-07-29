https://ria.ru/20200729/1575109788.html
Путин призвал сосредоточиться на профилактической работе
Особые усилия в России сейчас надо сосредоточить на профилактической работе, вакцинации людей от гриппа, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:48
2020-07-29T15:03
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200729/1575107084.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество