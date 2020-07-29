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"Поводов расслабляться нет": Путин оценил ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил о стабилизации эпидемиологической обстановки в России. При этом в ряде регионов ситуация с COVID-19 остается сложной. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
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Повторного введения режима ограничений необходимо избежать, предупредил Путин.(с) Вначале расплатись с людьми за первые ограничения, потом о вторых вспоминай
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60
Обстановка стабилизируется – Путин оценил ситуацию с COVID-19 по стране
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заявил, что пока не во всех регионах удалось достичь устойчивого снижения числа новых заражений COVID-19, но в целом по стране обстановка стабилизировалась.
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Путин: "Нужно сохранять и наращивать мощности национальной системы здравоохранения"
Путин: "Нужно сохранять и наращивать мощности национальной системы здравоохранения"
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, владимир путин, москва, общество

"Поводов расслабляться нет": Путин оценил ситуацию с коронавирусом

14:53 29.07.2020 (обновлено: 16:02 29.07.2020)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о стабилизации эпидемиологической обстановки в России. При этом в ряде регионов ситуация с COVID-19 остается сложной.
"В целом по стране обстановка стабилизируется. Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений, восстанавливается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общественного питания и торговые центры", — заявил Путин во время онлайн-совещания.
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В нем участвовали руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, главы регионов и ведомств.
Президент напомнил, что в июне и июле число случаев заражения оказалось вдвое ниже пиковых значений мая, однако ситуация может измениться. Попова, в свою очередь, заметила, что в стране зафиксирована стойкая тенденция снижения ежедневных темпов прироста заболеваемости. В мае это были плюс семь процентов за сутки, на сегодняшний день — 0,7 процента.
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В то же время, как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в отдельных регионах количество заболевших растет. По его словам, это связано с тем, что жители игнорируют меры профилактики.

"Вместе с тем хочу сразу сказать: ситуация остается сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону. <...> Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", — добавил Путин.

Он призвал региональные власти последовательно снимать ограничения и принимать "только взвешенные решения" на основании рекомендаций специалистов. Повторного введения режима ограничений необходимо избежать, предупредил Путин.
Глава государства также похвалил медиков за самоотверженность, мужество и слаженную работу, которая помогла сберечь здоровье сотен тысяч россиян.
"Не без сбоев, конечно, не без проблем — так нигде не бывает, но в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии", — резюмировал Путин.
На совещании также обсуждалась вакцинация против гриппа. Глава Роспотребнадзора предупредила, что в Россию в этом сезоне придет разновидность вируса, от которого россияне раньше не прививались. Президент отметил особую важность вакцинации от гриппа и в то же время подчеркнул, что делать прививку или нет — личный выбор и ответственность каждого гражданина.
За последние сутки в России зарегистрировали 5475 случаев COVID-19. Накануне сообщалось о 5395 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировано 828 990 заразившихся. Проведено более 27,5 миллиона тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
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