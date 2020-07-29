"Поводов расслабляться нет": Путин оценил ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин сообщил о стабилизации эпидемиологической обстановки в России. При этом в ряде регионов ситуация с COVID-19 остается сложной.

"В целом по стране обстановка стабилизируется. Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений, восстанавливается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общественного питания и торговые центры", — заявил Путин во время онлайн-совещания.

Президент напомнил, что в июне и июле число случаев заражения оказалось вдвое ниже пиковых значений мая, однако ситуация может измениться. Попова, в свою очередь, заметила, что в стране зафиксирована стойкая тенденция снижения ежедневных темпов прироста заболеваемости. В мае это были плюс семь процентов за сутки, на сегодняшний день — 0,7 процента.

В то же время, как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в отдельных регионах количество заболевших растет. По его словам, это связано с тем, что жители игнорируют меры профилактики.

"Вместе с тем хочу сразу сказать: ситуация остается сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону. <...> Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", — добавил Путин.

Он призвал региональные власти последовательно снимать ограничения и принимать "только взвешенные решения" на основании рекомендаций специалистов. Повторного введения режима ограничений необходимо избежать, предупредил Путин.

Глава государства также похвалил медиков за самоотверженность, мужество и слаженную работу, которая помогла сберечь здоровье сотен тысяч россиян.

"Не без сбоев, конечно, не без проблем — так нигде не бывает, но в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии", — резюмировал Путин.

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На совещании также обсуждалась вакцинация против гриппа. Глава Роспотребнадзора предупредила, что в Россию в этом сезоне придет разновидность вируса, от которого россияне раньше не прививались. Президент отметил особую важность вакцинации от гриппа и в то же время подчеркнул, что делать прививку или нет — личный выбор и ответственность каждого гражданина.

За последние сутки в России зарегистрировали 5475 случаев COVID-19. Накануне сообщалось о 5395 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировано 828 990 заразившихся. Проведено более 27,5 миллиона тестов.