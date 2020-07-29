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Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России
Поводов для самоуспокоенности по ситуации с коронавирусом у России нет, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России

14:47 29.07.2020 (обновлено: 15:03 29.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Поводов для самоуспокоенности по ситуации с коронавирусом у России нет, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Очень важно отметить, и вы об этом сказали, что никаких поводов для самоуспокоенности нет. И это все заставляет нас с особым вниманием готовиться к эпидсезону по ОРВИ и гриппу. И вот сейчас самое-самое время позаботься об этом, пока у нас есть полтора месяца для подготовки", - сказала Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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