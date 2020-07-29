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Голикова рассказала о прогнозах на эпидемический сезон
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в эпидемический сезон 2020-2021 годов ожидается сочетанная циркуляция вирусов А и В гриппа и COVID-19. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:46
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7 495 645-6601 
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353
60
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Голикова рассказала о прогнозах на эпидемический сезон

14:46 29.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в эпидемический сезон 2020-2021 годов ожидается сочетанная циркуляция вирусов А и В гриппа и COVID-19.
"По прогнозу экспертов, в эпидемический сезон для гриппа, ОРВИ 2020-2021 годов ожидается сочетанная циркуляция вирусов А и В и COVID-19. В этой связи регионам необходимо, с одной стороны, с учетом имеющегося опыта использовать период снижения распространения коронавирусной инфекции для того, чтобы усилить готовность к эпидсезону, а с другой стороны, в летние месяцы предпринять все возможные меры к снижению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе за счет осуществления профилактических мер", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации.
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По ее словам, необходимые меры, которые намечены и уже реализуются.
"Первое - это мероприятия профилактического характера. Несмотря на снятие ограничительных мер в регионах..., необходимо поддерживать высокий охват тестированием, а также сейчас, когда нет такой особой напряженности, выявление и изоляция контактных больных вне зависимости от формы течения заболевания. Это позволит не допускать новые вспышки, избежать образования очагов, в том числе семейного характера", - отметила она.
Также Голикова добавила, что необходимо продолжить оказание профилактической помощи группам риска - людям пожилого возраста и с хроническими заболеваниями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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