Голикова рассказала о прогнозах на эпидемический сезон

По ее словам, необходимые меры, которые намечены и уже реализуются.

"Первое - это мероприятия профилактического характера. Несмотря на снятие ограничительных мер в регионах..., необходимо поддерживать высокий охват тестированием, а также сейчас, когда нет такой особой напряженности, выявление и изоляция контактных больных вне зависимости от формы течения заболевания. Это позволит не допускать новые вспышки, избежать образования очагов, в том числе семейного характера", - отметила она.