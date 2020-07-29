Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.

"Артист Аверин в этот день не снимался. Он, конечно, стрелял у нас в картине из автомата с большим удовольствием, но это — просто шутка!" — пояснил актер.