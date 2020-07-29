https://ria.ru/20200729/1575109340.html
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
Актер Сергей Жигунов рассказал в инстаграме, что его коллега Максим Аверин выстрелил в него. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:44
2020-07-29T16:26
культура
культура
максим аверин
сергей жигунов
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6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151603/69/1516036947_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_42a25187bbd01514c2c6a776d7072ac4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, максим аверин, сергей жигунов