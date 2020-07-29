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Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
Актер Сергей Жигунов рассказал в инстаграме, что его коллега Максим Аверин выстрелил в него. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:26
культура
культура
максим аверин
сергей жигунов
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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60
культура, максим аверин, сергей жигунов

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

14:44 29.07.2020 (обновлено: 16:26 29.07.2020)
30854
© Фото : пресс-служба МинвостокразвитияСергей Жигунов
Сергей Жигунов
© Фото : пресс-служба Минвостокразвития
Сергей Жигунов. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Актер Сергей Жигунов рассказал в инстаграме, что его коллега Максим Аверин выстрелил в него.
"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.
Позднее Жигунов заявил онлайн-изданию "Газета.ru", что пост был шуточным и в действительности ссадина на лбу появилась из-за сильного удара о камеру.
"Артист Аверин в этот день не снимался. Он, конечно, стрелял у нас в картине из автомата с большим удовольствием, но это — просто шутка!" — пояснил актер.
98815814107
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КультураКультураМаксим АверинСергей Жигунов
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