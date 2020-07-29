https://ria.ru/20200729/1575109174.html
Собянин оценил перспективы снятия запрета на массовые мероприятия
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранят как минимум до конца августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:43
2020-07-29T15:08
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сергей собянин
москва
общество
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Алексей Веселин
Парад и обнуление не в счет.
44
Правдоруб Правдорубов
В метро каждый день массовые мероприятия. И это почему-то можно.
40
3
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Запрет на массовые мероприятия в Москве
сохранят как минимум до конца августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
.
"Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа", - сообщил Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил график поэтапного смягчения ограничений в столице. Так, 9 июня был отменен режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу, открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции. С 16 июня возобновили работу музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, также стоматологические клиники начали плановый прием пациентов.
Позже, 23 июня, заработали фитнес-клубы, бассейны, детские сады, рестораны и кафе, также для москвичей снова стали доступны объекты городской инфраструктуры - лавочки, скамейки, беседки, а также детские и спортивные площадки.
С 13 июля возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, также открылись детские лагеря и были сняты ограничения в сфере предпринимательства. Тогда же в российской столице отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.