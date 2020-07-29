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Распространение нового коронавируса
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Собянин оценил перспективы снятия запрета на массовые мероприятия
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранят как минимум до конца августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:08
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Парад и обнуление не в счет.
44
В метро каждый день массовые мероприятия. И это почему-то можно.
40
3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346805_0:0:2952:1662_1400x0_80_0_0_49698a724073e078f96cfbbf4a194989.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил перспективы снятия запрета на массовые мероприятия

14:43 29.07.2020 (обновлено: 15:08 29.07.2020)
7519
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранят как минимум до конца августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа", - сообщил Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил график поэтапного смягчения ограничений в столице. Так, 9 июня был отменен режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу, открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции. С 16 июня возобновили работу музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, также стоматологические клиники начали плановый прием пациентов.
Позже, 23 июня, заработали фитнес-клубы, бассейны, детские сады, рестораны и кафе, также для москвичей снова стали доступны объекты городской инфраструктуры - лавочки, скамейки, беседки, а также детские и спортивные площадки.
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С 13 июля возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, также открылись детские лагеря и были сняты ограничения в сфере предпринимательства. Тогда же в российской столице отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
142111651
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Парад и обнуление не в счет.
29 июля, 15:50
Алексей Веселин
3760001
В метро каждый день массовые мероприятия. И это почему-то можно.
29 июля, 16:16
ПППравдоруб Правдорубов
3820000
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