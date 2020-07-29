Собянин оценил перспективы снятия запрета на массовые мероприятия

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Запрет на массовые мероприятия в Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранят как минимум до конца августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

"Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа", - сообщил Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил график поэтапного смягчения ограничений в столице. Так, 9 июня был отменен режим пропусков и самоизоляции, москвичи получили возможность свободно перемещаться по городу, открылись парикмахерские, салоны красоты и ряд других предприятий, в полном объеме заработал каршеринг, а театры и цирки возобновили репетиции. С 16 июня возобновили работу музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, также стоматологические клиники начали плановый прием пациентов.

Позже, 23 июня, заработали фитнес-клубы, бассейны, детские сады, рестораны и кафе, также для москвичей снова стали доступны объекты городской инфраструктуры - лавочки, скамейки, беседки, а также детские и спортивные площадки.

С 13 июля возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, также открылись детские лагеря и были сняты ограничения в сфере предпринимательства. Тогда же в российской столице отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице.