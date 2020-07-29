https://ria.ru/20200729/1575109016.html
В России исследовали популяционный иммунитет к коронавирусу
Популяционный иммунитет к коронавирусу в десяти регионах РФ составляет от 17% до 28%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:42
2020-07-29T14:42
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_177ca6d8ca5bb91f4faff339313144c8.jpg
https://ria.ru/20200729/1575108408.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_177ca6d8ca5bb91f4faff339313144c8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_89423f737255e85991f31df929361e12.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_f9c9aba71284046d8e6c186ffbe5a129.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)