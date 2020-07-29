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В России исследовали популяционный иммунитет к коронавирусу
Популяционный иммунитет к коронавирусу в десяти регионах РФ составляет от 17% до 28%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:42
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России исследовали популяционный иммунитет к коронавирусу

14:42 29.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Популяционный иммунитет к коронавирусу в десяти регионах РФ составляет от 17% до 28%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Также мы продолжаем оценку популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции: среди населения мы уже обследовали более 26 тысяч человек и четко можем сказать, что в 10 регионах защищенность составляет от 17% до 28%. И мы продолжаем эту работу - как распространяемую на еще 10 регионов, так и продолжая ее по повторности забора материала, чтобы понять, как формируется дальнейший иммунитет", - сказала она в среду на совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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