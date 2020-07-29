В России исследовали популяционный иммунитет к коронавирусу

"Также мы продолжаем оценку популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции: среди населения мы уже обследовали более 26 тысяч человек и четко можем сказать, что в 10 регионах защищенность составляет от 17% до 28%. И мы продолжаем эту работу - как распространяемую на еще 10 регионов, так и продолжая ее по повторности забора материала, чтобы понять, как формируется дальнейший иммунитет", - сказала она в среду на совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.