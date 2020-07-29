https://ria.ru/20200729/1575108885.html
В России зарегистрировали более 120 средств диагностики коронавируса
Более 120 средств диагностики коронавируса зарегистрировано в России, больше половины - это отечественные производители, сказал глава Минздрава РФ Михаил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:40
2020-07-29T14:40
распространение нового коронавируса
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573190060_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5d1e1fed9ebb3062b98fd09307adc6df.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество