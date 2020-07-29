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Распространение нового коронавируса
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В России зарегистрировали более 120 средств диагностики коронавируса
Более 120 средств диагностики коронавируса зарегистрировано в России, больше половины - это отечественные производители, сказал глава Минздрава РФ Михаил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:40
распространение нового коронавируса
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В России зарегистрировали более 120 средств диагностики коронавируса

14:40 29.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 120 средств диагностики коронавируса зарегистрировано в России, больше половины - это отечественные производители, сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"К настоящему времени достаточно зарегистрировано тест-систем, более 120 средств диагностики сегодня зарегистрировано на территории Российской Федерации. Достаточное количество отечественных производителей - больше половины", - сказал Мурашко на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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