https://ria.ru/20200729/1575108642.html
Собянин отметил снижение числа пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве
Количество больных в реанимации и на ИВЛ в Москве постоянно уменьшается, коечный фонд будет выводиться в плановый режим, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:38
2020-07-29T14:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:11:2991:1693_1400x0_80_0_0_8a3ab4aee7a83e831ce0ca9582044107.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:11:2991:1693_1400x0_80_0_0_8a3ab4aee7a83e831ce0ca9582044107.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_d46c5b4da844cb940ef422e6a5c7e7ad.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_549:0:2597:2048_1400x0_80_0_0_4f99614cecb92143991d9a331bbd43a5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество