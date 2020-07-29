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Собянин отметил снижение числа пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве
Количество больных в реанимации и на ИВЛ в Москве постоянно уменьшается, коечный фонд будет выводиться в плановый режим, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Собянин отметил снижение числа пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве

14:38 29.07.2020 (обновлено: 14:53 29.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Аппарат ИВЛ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Количество больных в реанимации и на ИВЛ в Москве постоянно уменьшается, коечный фонд будет выводиться в плановый режим, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Количество больных, которые находятся в реанимации, на ИВЛ, тоже постоянно уменьшается. Всё это нам позволяет практически каждую неделю выводить коечный фонд в плановый режим", - сказал Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Мэр отметил, что 16,5 тысячи коек выведены в плановый режим. Все федеральные койки возвращены к плановой работе. Тем не менее создан резервный фонд из 7 тысяч коек во временных мобильных госпиталях, плюс 6 тысяч коек находятся в "боевом" режиме, в постоянной работе в ковидных стационарах, добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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