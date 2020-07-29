Собянин отметил снижение числа пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве

Мэр отметил, что 16,5 тысячи коек выведены в плановый режим. Все федеральные койки возвращены к плановой работе. Тем не менее создан резервный фонд из 7 тысяч коек во временных мобильных госпиталях, плюс 6 тысяч коек находятся в "боевом" режиме, в постоянной работе в ковидных стационарах, добавил он.