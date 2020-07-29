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В Ингушетии ищут троих подозреваемых в убийстве сотрудника Росгвардии
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии разыскивают трех человек, которые могут быть причастны к убийству сотрудника Росгвардии, сообщает региональное... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:36
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
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353
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РИА Новости
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60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика ингушетия, назрановский район, происшествия

В Ингушетии ищут троих подозреваемых в убийстве сотрудника Росгвардии

14:36 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии разыскивают трех человек, которые могут быть причастны к убийству сотрудника Росгвардии, сообщает региональное МВД.
Ранее региональное управление Росгвардии сообщило, что сотрудник вневедомственной охраны найден мертвым в автомашине. По данным регионального СУСК, вечером во вторник в 300 метрах от федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в Назрановском районе неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в 32-летнего сотрудника правоохранительного органа, который скончался на месте. Нападавшие похитили у него табельное оружие и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Поиски злоумышленников результата пока не принесли. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в лесу неподалеку от места убийства был обнаружен блиндаж боевиков.
Погибшего сотрудника вневедомственной охраны – 32-летнего старшего лейтенанта Увайса Алиева утром в среду похоронили в селении Экажево в Назрановском районе.
Республике Ингушетия был объявлен план "Сирена" с целью поиска, предположительно, трех злоумышленников, причастных к смерти сотрудника Росгвардии … Органами внутренних дел во взаимодействии с другими структурами ведется розыск нападавших", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика ИнгушетияНазрановский районПроисшествия
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