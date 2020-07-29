"Норникель" внедрит мониторинг грунта под производственными объектами

"В части долгосрочного планирования нашей деятельности в условиях вечной мерзлоты и снижения рисков для окружающей среды, компания работает над системой мониторинга состояния грунта и устойчивости фундаментов основных производственных объектов в реальном времени. По оценкам, создание и развертывание программы займет до конца 2021 года", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента и операционного директора "Норникеля" Сергея Дяченко.