"Норникель" внедрит мониторинг грунта под производственными объектами

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" планирует до конца 2021 года развернуть программу мониторинга грунта под производственными объектами, следует из сообщения компании.
"В части долгосрочного планирования нашей деятельности в условиях вечной мерзлоты и снижения рисков для окружающей среды, компания работает над системой мониторинга состояния грунта и устойчивости фундаментов основных производственных объектов в реальном времени. По оценкам, создание и развертывание программы займет до конца 2021 года", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента и операционного директора "Норникеля" Сергея Дяченко.
Вчера, 10:32"Норникель" демонтирует аварийный бак ТЭЦ-3
"Вместе с тем компания усилит работу существующего центра диагностики и произведет дополнительную оценку состояния опасных производственных объектов уже в 2020 году", - добавил Дяченко.
Ранее, 24 июля, "Норникель" сообщил что представил руководству Ростехнадзора план повышения безопасности на объектах компании. В частности, он предполагает анализ состояния промышленной безопасности на производственных объектах "Норникеля", а также создание и внедрение системы дистанционного контроля и мониторинга на предприятиях компании. Уже в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая разработает техническое задание и выберет пилотное подразделение для последующего внедрения системы, заявили в компании.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.