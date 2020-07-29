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"Норникель" внедрит мониторинг грунта под производственными объектами
ГМК "Норильский никель" планирует до конца 2021 года развернуть программу мониторинга грунта под производственными объектами, следует из сообщения компании. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:35
разлив дизельного топлива в норильске
игорь дяченко
норильский никель
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
экономика
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разлив дизельного топлива в норильске, игорь дяченко, норильский никель, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, экономика

"Норникель" внедрит мониторинг грунта под производственными объектами

14:35 29.07.2020
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© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" планирует до конца 2021 года развернуть программу мониторинга грунта под производственными объектами, следует из сообщения компании.
"В части долгосрочного планирования нашей деятельности в условиях вечной мерзлоты и снижения рисков для окружающей среды, компания работает над системой мониторинга состояния грунта и устойчивости фундаментов основных производственных объектов в реальном времени. По оценкам, создание и развертывание программы займет до конца 2021 года", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента и операционного директора "Норникеля" Сергея Дяченко.
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"Вместе с тем компания усилит работу существующего центра диагностики и произведет дополнительную оценку состояния опасных производственных объектов уже в 2020 году", - добавил Дяченко.
Ранее, 24 июля, "Норникель" сообщил что представил руководству Ростехнадзора план повышения безопасности на объектах компании. В частности, он предполагает анализ состояния промышленной безопасности на производственных объектах "Норникеля", а также создание и внедрение системы дистанционного контроля и мониторинга на предприятиях компании. Уже в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая разработает техническое задание и выберет пилотное подразделение для последующего внедрения системы, заявили в компании.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеИгорь ДяченкоНорильский никельФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскЭкономика
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