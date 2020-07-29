Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве

"Если брать период с пика заболеваемости, в Москве количество вновь выявляемых заболеваний ковидом снизилось в 10 раз. Вы помните, ситуация была, когда у нас выявлялось 6,5 тысячи, сегодня мы идем в коридоре где-то 650 случаев, плюс-минус 50. Этот период уже большой, около месяца", - сказал Собянин.