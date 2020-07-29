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Распространение нового коронавируса
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Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве
Количество вновь выявляемых случаев коронавируса в Москве с мая снизилось в 10 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом по... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве

14:35 29.07.2020 (обновлено: 14:43 29.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Количество вновь выявляемых случаев коронавируса в Москве с мая снизилось в 10 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
"Если брать период с пика заболеваемости, в Москве количество вновь выявляемых заболеваний ковидом снизилось в 10 раз. Вы помните, ситуация была, когда у нас выявлялось 6,5 тысячи, сегодня мы идем в коридоре где-то 650 случаев, плюс-минус 50. Этот период уже большой, около месяца", - сказал Собянин.
При этом он отметил, что в целом расслабляться еще рано.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
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