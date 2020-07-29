Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575108442.html
Молдавская оппозиция вновь выдвинет вотум недоверия правительству
Молдавская оппозиция снова выдвинет вотум недоверия правительству Иона Кику в парламенте и сделает это до проведения президентских выборов, запланированных в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:34
ион кику
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156085/96/1560859630_0:0:3163:1779_1400x0_80_0_0_1709b96cd818c0b17479b5d1c405c0fc.jpg
https://ria.ru/20200727/1574988510.html
https://ria.ru/20200724/1574887077.html
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156085/96/1560859630_0:0:3163:1779_1400x0_80_0_0_1709b96cd818c0b17479b5d1c405c0fc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156085/96/1560859630_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_91ea57cd080c887e61ae03fbcb1f9442.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156085/96/1560859630_300:0:2347:2047_1400x0_80_0_0_64d273898afa7f962bbb7ff57639846b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ион кику, молдавия, в мире

Молдавская оппозиция вновь выдвинет вотум недоверия правительству

14:34 29.07.2020
173
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Премьер-министр Молдавии Майя Санду на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Молдавии Майя Санду на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Молдавская оппозиция снова выдвинет вотум недоверия правительству Иона Кику в парламенте и сделает это до проведения президентских выборов, запланированных в республике на 1 ноября, заявил в комментарии РИА Новости вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Александр Слусарь.
Парламентской оппозиции Молдавии 20 июля не удалось отправить кабмин в отставку. Инициированный ими вотум недоверия кабмину не набрал нужного количества голосов.
Президент Молдавии Игорь Додон
27 июля, 15:09
Президента Додона назвали самым популярным политиком Молдавии
"Новый вотум недоверия однозначно должен быть выдвинут до выборов президента. Мы выдвинем инициативу об отставке правительства, когда для этого сложатся все необходимые условия, то есть в парламенте должна быть благоприятная для этого ситуация с политической и математической точек зрения", - заявил Слусарь, который также возглавляет фракцию партии "Платформа "Достоинство и правда" в парламенте.
При этом депутат не исключает, что для отставки правительства может потребоваться созыв экстренного заседания парламента. Весенне-летняя сессия парламента Молдавии завершилась 20 июля.
"Я полагаю, что возможно проведение экстренного заседания парламента. Если у нас будет 51 голос для отставки правительства, то мы потребуем провести заседание парламента по этому вопросу в августе. Сейчас сложно говорить, как будет, но мы постараемся сделать это как можно скорее", - подчеркнул Слусарь.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. Сейчас Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у Демпартии осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 50 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает союз социалистов и демократов. Для отставки кабмина нужны голоса минимум 51 депутата из 101.
Президент Молдавии Игорь Додон
24 июля, 19:14
Додон оценил возможность дестабилизации в Молдавии
010011
Обсудить 0
Ион КикуМолдавияВ мире
Рекомендуем
Людт на набережной в Берлине
Исследование показало высокий интерес немцев к зарубежным турпоездкам
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил снижение числа новых случаев коронавируса в Москве
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
"Норникель" внедрит мониторинг грунта под производственными объектами
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Лидер ПМР исключил вывод российских миротворцев из Приднестровья
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Попова рассказала о неспособности коронавируса размножаться в воде
Сотрудник полиции
В Ингушетии ищут троих подозреваемых в убийстве сотрудника Росгвардии
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко предупредил об опасности игнорирования мер профилактики COVID
Аппарат ИВЛ
Собянин отметил снижение числа пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
В России зарегистрировали более 120 средств диагностики коронавируса
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
В России исследовали популяционный иммунитет к коронавирусу
Сотрудники ГИБДД
Юрист: внедрение алкозамков может усложнить нахождение виновников ДТП
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Сергей Жигунов
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
Попова заявила о новых вирусах гриппа в этом сезоне и актуальности иммунизации
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2
Глава OMV призвал ответить США на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
Лента новостейМолния