Молдавская оппозиция вновь выдвинет вотум недоверия правительству

КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Молдавская оппозиция снова выдвинет вотум недоверия правительству Молдавская оппозиция снова выдвинет вотум недоверия правительству Иона Кику в парламенте и сделает это до проведения президентских выборов, запланированных в республике на 1 ноября, заявил в комментарии РИА Новости вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Александр Слусарь.

Парламентской оппозиции Молдавии 20 июля не удалось отправить кабмин в отставку. Инициированный ими вотум недоверия кабмину не набрал нужного количества голосов.

"Новый вотум недоверия однозначно должен быть выдвинут до выборов президента. Мы выдвинем инициативу об отставке правительства, когда для этого сложатся все необходимые условия, то есть в парламенте должна быть благоприятная для этого ситуация с политической и математической точек зрения", - заявил Слусарь, который также возглавляет фракцию партии "Платформа "Достоинство и правда" в парламенте.

При этом депутат не исключает, что для отставки правительства может потребоваться созыв экстренного заседания парламента. Весенне-летняя сессия парламента Молдавии завершилась 20 июля.

"Я полагаю, что возможно проведение экстренного заседания парламента. Если у нас будет 51 голос для отставки правительства, то мы потребуем провести заседание парламента по этому вопросу в августе. Сейчас сложно говорить, как будет, но мы постараемся сделать это как можно скорее", - подчеркнул Слусарь.