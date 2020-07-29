Попова рассказала о неспособности коронавируса размножаться в воде

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова" Галина Компанец в разговоре с РИА Новости опровергла сообщения, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус.