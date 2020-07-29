https://ria.ru/20200729/1575108408.html
Попова рассказала о неспособности коронавируса размножаться в воде
Коронавирус "моментально убивается" кипячением, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:34
2020-07-29T20:51
анна попова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://ria.ru/20200729/1575106248.html
Иван Петров
Тоже мне, открыла Америку. И что, заболевших кипятить теперь что ли?
42
Михаил Г
Надо девок жарить, чтоб не болели
26
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_e352e4c4ffffb540ca3a67cc2c524420.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество