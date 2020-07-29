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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575108408.html
Попова рассказала о неспособности коронавируса размножаться в воде
Коронавирус "моментально убивается" кипячением, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:51
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коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала о неспособности коронавируса размножаться в воде

14:34 29.07.2020 (обновлено: 20:51 29.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Коронавирус "моментально убивается" кипячением, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться. <...> И также было показано, что вирус не устойчив к воздействию температур", — рассказала она на совещании у президента Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации.
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Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова" Галина Компанец в разговоре с РИА Новости опровергла сообщения, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус.
Она отметила, что ультрафиолет пагубно влияет на коронавирус, убивая его на поверхностях за короткое время, но не защищает от прямой его передачи при контакте людей.
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