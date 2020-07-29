Исследование показало высокий интерес немцев к зарубежным турпоездкам

БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Немцы сохраняют высокий интерес к турпоездкам за рубеж, несмотря на пандемию коронавируса, об этом говорится в исследовании компании IPK International при поддержке международной туристической выставки ITB Berlin.

Более 70% опрошенных граждан ФРГ заявили, что хотят и впредь путешествовать в другие страны, несмотря на отсутствие вакцины от коронавируса , сообщается в исследовании, результаты которого опубликованы в среду. О желании совершать туристические поездки исключительно по Германии заявили почти 20% участников исследования, только 10% сообщили о полном отказе от поездок в связи с пандемией.

Более 80% из числа выразивших желание совершать зарубежные поездки заявили, что планируют подобные путешествия уже в текущем году, наибольшим интересом пользуется Испания. Немецкие туристы также планируют ехать в Италию, Францию и Австрию. В исследовании отмечается, что такие направления, как Швейцария, Греция, Хорватия и Дания, в настоящее время пользуются большей популярностью у немцев, чем во времена до пандемии. Интерес к поездкам вне Европы пока констатируется ниже среднего.

Среди самых безопасных с точки зрения возможности заражения коронавирусом туров немецкие туристы назвали путешествие на личном автомобиле, а также отдых в кемпинге, в съёмных квартирах и домах, а также пляжный отдых. Немцы считают, что поездки с высоким риском заражения сопряжения с авиаперелетами, круизами и посещением массовых мероприятий. При этом 80% признали, что туристические поездки сами по себе являются дополнительным риском.