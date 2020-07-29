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Исследование показало высокий интерес немцев к зарубежным турпоездкам
Немцы сохраняют высокий интерес к турпоездкам за рубеж, несмотря на пандемию коронавируса, об этом говорится в исследовании компании IPK International при... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:34
новости - туризм
германия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
новости - туризм, германия, в мире

Исследование показало высокий интерес немцев к зарубежным турпоездкам

14:34 29.07.2020
227
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкЛюдт на набережной в Берлине
Людт на набережной в Берлине
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Немцы сохраняют высокий интерес к турпоездкам за рубеж, несмотря на пандемию коронавируса, об этом говорится в исследовании компании IPK International при поддержке международной туристической выставки ITB Berlin.
Более 70% опрошенных граждан ФРГ заявили, что хотят и впредь путешествовать в другие страны, несмотря на отсутствие вакцины от коронавируса, сообщается в исследовании, результаты которого опубликованы в среду. О желании совершать туристические поездки исключительно по Германии заявили почти 20% участников исследования, только 10% сообщили о полном отказе от поездок в связи с пандемией.
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Более 80% из числа выразивших желание совершать зарубежные поездки заявили, что планируют подобные путешествия уже в текущем году, наибольшим интересом пользуется Испания. Немецкие туристы также планируют ехать в Италию, Францию и Австрию. В исследовании отмечается, что такие направления, как Швейцария, Греция, Хорватия и Дания, в настоящее время пользуются большей популярностью у немцев, чем во времена до пандемии. Интерес к поездкам вне Европы пока констатируется ниже среднего.
Среди самых безопасных с точки зрения возможности заражения коронавирусом туров немецкие туристы назвали путешествие на личном автомобиле, а также отдых в кемпинге, в съёмных квартирах и домах, а также пляжный отдых. Немцы считают, что поездки с высоким риском заражения сопряжения с авиаперелетами, круизами и посещением массовых мероприятий. При этом 80% признали, что туристические поездки сами по себе являются дополнительным риском.
Крупнейшая международная туристическая выставка ITB Berlin была отменена в этом году из-за пандемии коронавируса. В 2021 году она состоится 10-14 марта. В 2019 году в ITB приняли участие почти 10 тысяч компаний из 181 страны.
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