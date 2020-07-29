Мурашко предупредил об опасности игнорирования мер профилактики COVID

"В тех регионах, где, к сожалению, происходит игнорирование населением противоэпидемических мер и гигиеничных мероприятий, отмечается повышение поступления пациентов с новой коронавирусной инфекцией в медицинские организации", - сказал Мурашко в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.