https://ria.ru/20200729/1575108229.html
Мурашко предупредил об опасности игнорирования мер профилактики COVID
Из-за игнорирования мер, направленных на профилактику коронавируса, в некоторых регионах РФ отмечается рост поступления в медицинские организации пациентов с... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:32
2020-07-29T19:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, михаил мурашко, здоровье - общество, общество