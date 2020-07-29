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Мурашко предупредил об опасности игнорирования мер профилактики COVID
Из-за игнорирования мер, направленных на профилактику коронавируса, в некоторых регионах РФ отмечается рост поступления в медицинские организации пациентов с... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:17
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коронавирус в россии
михаил мурашко
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353
60
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коронавирус в россии, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко предупредил об опасности игнорирования мер профилактики COVID

14:32 29.07.2020 (обновлено: 19:17 29.07.2020)
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Из-за игнорирования мер, направленных на профилактику коронавируса, в некоторых регионах РФ отмечается рост поступления в медицинские организации пациентов с инфекцией, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В тех регионах, где, к сожалению, происходит игнорирование населением противоэпидемических мер и гигиеничных мероприятий, отмечается повышение поступления пациентов с новой коронавирусной инфекцией в медицинские организации", - сказал Мурашко в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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