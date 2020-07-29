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Лидер ПМР исключил вывод российских миротворцев из Приднестровья
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что о выводе российских миротворцев не может идти речь. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:31
вадим красносельский
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вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, ссср, в мире

Лидер ПМР исключил вывод российских миротворцев из Приднестровья

14:31 29.07.2020
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что о выводе российских миротворцев не может идти речь.
По его словам, уникальная миротворческая операция, действующая на берегах Днестра, за 28 лет не утратила актуальности и ценности.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
Вчера, 13:17
В Приднестровье отметили 28-летие миротворческой операции
"И по сей день российское военное присутствие остается базовой составляющей миротворчества в Приднестровье, особенность которого заключается в том, что в состав МС (миротворческих сил - ред.) входят представители сторон конфликта", - сказал Красносельский в среду после возложения цветов к подножию Арки мира "Блаженны миротворцы". Его слова приводит пресс-служба.
Глава ПМР считает сохранение мира важнейшим итогом деятельности миротворцев. По его мнению, рассуждения о том, что операция должна быть свернута либо переформатирована, надуманны и неуместны. "Проблема остается, приднестровско-молдавский вопрос по-прежнему открыт, потому о выводе российских миротворческих сил не может идти и речи", - подчеркнул Красносельский.
Миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Молдавии Игорь Додон
30 сентября 2019, 11:51
Додон надеется, что в ситуации с Приднестровьем возможен прогресс
2000102
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Вадим КрасносельскийПриднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияСССРВ мире
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