Лидер ПМР исключил вывод российских миротворцев из Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что о выводе российских миротворцев не может идти речь.

По его словам, уникальная миротворческая операция, действующая на берегах Днестра, за 28 лет не утратила актуальности и ценности.

"И по сей день российское военное присутствие остается базовой составляющей миротворчества в Приднестровье, особенность которого заключается в том, что в состав МС (миротворческих сил - ред.) входят представители сторон конфликта", - сказал Красносельский в среду после возложения цветов к подножию Арки мира "Блаженны миротворцы". Его слова приводит пресс-служба.

Глава ПМР считает сохранение мира важнейшим итогом деятельности миротворцев. По его мнению, рассуждения о том, что операция должна быть свернута либо переформатирована, надуманны и неуместны. "Проблема остается, приднестровско-молдавский вопрос по-прежнему открыт, потому о выводе российских миротворческих сил не может идти и речи", - подчеркнул Красносельский.

Миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины . Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.