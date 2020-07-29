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В двух районах Москвы объявили карантин из-за бешенства
Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, после выявления бешенства... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:15
сергей собянин
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва, происшествия

В двух районах Москвы объявили карантин из-за бешенства

14:31 29.07.2020 (обновлено: 20:15 29.07.2020)
9482
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с собаками
Женщина гуляет с собаками
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, после выявления бешенства у домашних животных, следует из документов, опубликованных на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В документах сообщается, что 27 июля выявлены случаи заболевания бешенством домашнего животного на территории поселения Сосенское Новомосковского административного округа и на территории района Нагатинский затон Южного административного округа. В связи с этим в этих районах установлен карантин до 28 сентября.
Во время карантина запрещается в обоих районах проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы территорий. В поселении Сосенское также запрещены выводки и натаски собак, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных.
Кот
27 июля, 15:40
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Сергей СобянинМоскваПроисшествия
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