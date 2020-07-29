В двух районах Москвы объявили карантин из-за бешенства

В документах сообщается, что 27 июля выявлены случаи заболевания бешенством домашнего животного на территории поселения Сосенское Новомосковского административного округа и на территории района Нагатинский затон Южного административного округа. В связи с этим в этих районах установлен карантин до 28 сентября.

Во время карантина запрещается в обоих районах проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы территорий. В поселении Сосенское также запрещены выводки и натаски собак, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных.