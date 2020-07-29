Голикова рассказала о средствах, выделенных на закупку вакцин

"На закупку вакцин с учетом дополнительных средств, которые предполагает выделить министерство финансов, предусмотрено в федеральном бюджете 12,5 миллиарда рублей. Первая поставка вакцин в регионы начнется 31 августа этого года. И регионы должны подготовить графики вакцинации населения", - сказала Голикова.