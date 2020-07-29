https://ria.ru/20200729/1575108051.html
Голикова рассказала о средствах, выделенных на закупку вакцин
На закупку вакцин в федеральном бюджете предусмотрено 12,5 миллиарда рублей, сказала вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом по... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:29
2020-07-29T14:29
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, татьяна голикова, общество