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Голикова рассказала о средствах, выделенных на закупку вакцин
На закупку вакцин в федеральном бюджете предусмотрено 12,5 миллиарда рублей, сказала вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом по... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:29
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о средствах, выделенных на закупку вакцин

14:29 29.07.2020
153
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На закупку вакцин в федеральном бюджете предусмотрено 12,5 миллиарда рублей, сказала вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
"На закупку вакцин с учетом дополнительных средств, которые предполагает выделить министерство финансов, предусмотрено в федеральном бюджете 12,5 миллиарда рублей. Первая поставка вакцин в регионы начнется 31 августа этого года. И регионы должны подготовить графики вакцинации населения", - сказала Голикова.
Ранее она отметила, что регионы постепенно должны приступать к подготовке к плановой диспансеризации и вакцинации населения.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Вчера, 14:18
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Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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