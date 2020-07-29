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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575108028.html
В России заболеваемость COVID-19 с мая снизилась в десять раз
Есть четкая тенденция снижения ежедневных темпов прироста случаев коронавируса в РФ, с мая - в 10 раз, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России заболеваемость COVID-19 с мая снизилась в десять раз

14:28 29.07.2020 (обновлено: 19:45 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Есть четкая тенденция снижения ежедневных темпов прироста случаев коронавируса в РФ, с мая - в 10 раз, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация в стране стабилизируется с новым коронавирусом, и эпидпроцесс по новой коронавирусной инфекции сегодня характеризуется четкой тенденцией к снижению ежедневных темпов прироста с 7% на 10 мая, когда начали включать режим послабления и выхода из режима ограничений, и до 0,7% на сегодняшний день, на 29 июля, это в 10 раз", - сказала Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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