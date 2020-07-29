https://ria.ru/20200729/1575108028.html
В России заболеваемость COVID-19 с мая снизилась в десять раз
Есть четкая тенденция снижения ежедневных темпов прироста случаев коронавируса в РФ, с мая - в 10 раз, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:28
2020-07-29T19:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_360:406:2857:1811_1400x0_80_0_0_d88c6714d0dd6a649307c02d6dfadf63.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество