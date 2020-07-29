Губернатор поручил разработать проект социальной карты жителя Пензы

ПЕНЗА, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил в самые короткие сроки разработать проект социальной карты жителя Пензы , по которой многодетные, малообеспеченные семьи, пожилые люди и инвалиды смогли бы приобрести товары и услуги со скидкой, сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор в среду на встрече с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным отметил, что подобные карты есть в ряде регионов России, однако в Пензенской области до сих пор подобного проекта реализовано не было.

"Наша с вами работа, Андрей Вячеславович, забота о людях. Я предлагаю реализовать в городе пилотный проект "Социальной карты жителя Пензы", по которой ряд категорий граждан, проживающих в городе, могли бы приобрести товары и услуги. У нас к этой категории могли бы относиться многодетные, малообеспеченные семьи, пожилые люди, инвалиды", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.

"В Пензе это начинание может стать хорошим подарком ко Дню города (который планируется отметить 5 сентября — ред.). Если этот проект приживется в городе, будем дальше его распространять на территорию области", - добавил губернатор.

Он отметил, что городским властям необходимо в этом вопросе тесно взаимодействовать с социально ответственным бизнесом. "Таких предпринимателей у нас немало. Особенно это проявилось в период пандемии, бизнес приходил и предлагал свою помощь. Уверен, что предприниматели пойдут навстречу нашему предложению о партнерстве в этом проекте. И мы так сможем оказать реальную помощь людям", - подчеркнул Белозерцев.

Уточняется, что социальная карта предполагает систему скидок для владельцев на приобретение товаров и услуг, оказываемых предприятиями и организациями-участниками проекта. Ими могут стать аптеки, продуктовые магазины, магазины товаров для детей, компании, занимающиеся реализацией строительных материалов, товаров для сада и огорода.