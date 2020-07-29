Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20200729/1575107877.html
Губернатор поручил разработать проект социальной карты жителя Пензы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил в самые короткие сроки разработать проект социальной карты жителя Пензы, по которой многодетные,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:27
пензенская область
иван белозерцев
пенза
пензенская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_0:42:1500:886_1400x0_80_0_0_8024e24617e54ea0cf9e63e51c7cc070.jpg
https://ria.ru/20200727/1575010180.html
https://ria.ru/20200723/1574809136.html
пенза
пензенская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_0:42:1500:886_1400x0_80_0_0_8024e24617e54ea0cf9e63e51c7cc070.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_112:0:1445:1000_1400x0_80_0_0_4cb24183a3cd7e8d9a0e94ca7d108d43.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_279:0:1279:1000_1400x0_80_0_0_c314e7297e0d4e0a7e2ffcf9adcf6ff3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван белозерцев, пенза, пензенская область, общество

Губернатор поручил разработать проект социальной карты жителя Пензы

14:27 29.07.2020
27
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
ПЕНЗА, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил в самые короткие сроки разработать проект социальной карты жителя Пензы, по которой многодетные, малообеспеченные семьи, пожилые люди и инвалиды смогли бы приобрести товары и услуги со скидкой, сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор в среду на встрече с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным отметил, что подобные карты есть в ряде регионов России, однако в Пензенской области до сих пор подобного проекта реализовано не было.
"Наша с вами работа, Андрей Вячеславович, забота о людях. Я предлагаю реализовать в городе пилотный проект "Социальной карты жителя Пензы", по которой ряд категорий граждан, проживающих в городе, могли бы приобрести товары и услуги. У нас к этой категории могли бы относиться многодетные, малообеспеченные семьи, пожилые люди, инвалиды", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.
"В Пензе это начинание может стать хорошим подарком ко Дню города (который планируется отметить 5 сентября — ред.). Если этот проект приживется в городе, будем дальше его распространять на территорию области", - добавил губернатор.
Производство растительного масла
27 июля, 19:59Пензенская область
В Пензенской области запустили завод по производству растительного масла
Он отметил, что городским властям необходимо в этом вопросе тесно взаимодействовать с социально ответственным бизнесом. "Таких предпринимателей у нас немало. Особенно это проявилось в период пандемии, бизнес приходил и предлагал свою помощь. Уверен, что предприниматели пойдут навстречу нашему предложению о партнерстве в этом проекте. И мы так сможем оказать реальную помощь людям", - подчеркнул Белозерцев.
Уточняется, что социальная карта предполагает систему скидок для владельцев на приобретение товаров и услуг, оказываемых предприятиями и организациями-участниками проекта. Ими могут стать аптеки, продуктовые магазины, магазины товаров для детей, компании, занимающиеся реализацией строительных материалов, товаров для сада и огорода.
Лузгин отметил, что городские власти в течение месяца смогут развернуть данный проект в рамках Пензы и начать выдавать такие карты. "На первом этапе мы попросим присоединиться к проекту торговые сети, обязательно аптечные сети, наши муниципальные предприятия", - цитирует Лузгина пресс-служба.
Элеватор
23 июля, 17:05Пензенская область
В Пензенской области запустят элеватор за 600 миллионов рублей
001000
Обсудить 0
Пензенская областьИван БелозерцевПензаПензенская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России заболеваемость COVID-19 с мая снизилась в десять раз
Школьники за компьютерами
АСИ сообщило о результатах использования онлайн-платформы допобразования
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Муфтий Подмосковья рассказал, как провести Курбан-байрам в этом году
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о средствах, выделенных на закупку вакцин
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19
Попова заявила о новых вирусах гриппа в этом сезоне и актуальности иммунизации
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова призвала поддерживать высокий охват тестирования на коронавирус
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Производство плодово-ягодной продукции на Кубани выросло на 53 процента
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко предупредил об опасности игнорирования мер профилактики COVID
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о структуре общего числа выявленных случаев COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Путин призвал защитить жизнь и здоровье россиян
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Голубев: в Ростовской области разработают новые меры поддержки бизнеса
Прививки
В России в 2020 году миллиону детей сделают прививку от пневмококка
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2
Глава OMV призвал ответить США на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
Метрополитен в Самаре
Парк метрополитена в Самаре обновили впервые за 32 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния