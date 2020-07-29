АСИ сообщило о результатах использования онлайн-платформы допобразования

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восемь миллионов российских школьников воспользовались онлайн платформой-навигатором с бесплатным контентом для дополнительного образования, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Минпросвещения РФ и АСИ в конце мая запустили единую платформу-навигатор с программами дополнительного образования для детей. Ресурс собрал лучшие цифровые учебные материалы и практики для дополнительного дистанционного обучения от лидеров онлайн-образования России. Сервис предназначен для учителей, школьников и их родителей, призван сделать образование современным, увлекательным и продуктивным. Платформа размещена по адресу edu.asi.ru.
"Это те программы, которые уже получили экспертное признание. В целом 8 миллионов школьников прошли и пользуются этими программами", - сказала Чупшева.