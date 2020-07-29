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АСИ сообщило о результатах использования онлайн-платформы допобразования
Восемь миллионов российских школьников воспользовались онлайн платформой-навигатором с бесплатным контентом для дополнительного образования, сообщила глава... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:25
россия
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), михаил мишустин, общество

АСИ сообщило о результатах использования онлайн-платформы допобразования

14:25 29.07.2020
144
© Fotolia / Tyler OlsonШкольники за компьютерами
Школьники за компьютерами
© Fotolia / Tyler Olson
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восемь миллионов российских школьников воспользовались онлайн платформой-навигатором с бесплатным контентом для дополнительного образования, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Минпросвещения РФ и АСИ в конце мая запустили единую платформу-навигатор с программами дополнительного образования для детей. Ресурс собрал лучшие цифровые учебные материалы и практики для дополнительного дистанционного обучения от лидеров онлайн-образования России. Сервис предназначен для учителей, школьников и их родителей, призван сделать образование современным, увлекательным и продуктивным. Платформа размещена по адресу edu.asi.ru.
Подросток за компьютером
27 мая, 12:39
Нуждающихся школьников обеспечат компьютерной техникой, заявили в АСИ
"Это те программы, которые уже получили экспертное признание. В целом 8 миллионов школьников прошли и пользуются этими программами", - сказала Чупшева.
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РоссияСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Михаил МишустинОбщество
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