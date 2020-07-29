Эксперт Минздрава сообщил о тестировании россиян на ВИЧ в 2019 году

"В прошлом году на ВИЧ-инфекцию было обследовано 28% населения нашей страны, в два раза увеличился охват антиретровирусной терапией. Все это привело к снижению новых случаев ВИЧ-инфекции в прошлом году на 7%", - сказал Воронин на пресс-конференции.