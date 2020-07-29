https://ria.ru/20200729/1575107685.html
Эксперт Минздрава сообщил о тестировании россиян на ВИЧ в 2019 году
Тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли около 28% населения России в 2019 году, в два раза увеличился охват антиретровирусной терапией, рассказал главный внештатный РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:24
2020-07-29T14:24
россия
здоровье - общество
вич
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, вич