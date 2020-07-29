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Эксперт Минздрава сообщил о тестировании россиян на ВИЧ в 2019 году
Тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли около 28% населения России в 2019 году, в два раза увеличился охват антиретровирусной терапией, рассказал главный внештатный РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:24
россия
здоровье - общество
вич
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, здоровье - общество, вич

Эксперт Минздрава сообщил о тестировании россиян на ВИЧ в 2019 году

14:24 29.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли около 28% населения России в 2019 году, в два раза увеличился охват антиретровирусной терапией, рассказал главный внештатный детский специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Евгений Воронин.
"В прошлом году на ВИЧ-инфекцию было обследовано 28% населения нашей страны, в два раза увеличился охват антиретровирусной терапией. Все это привело к снижению новых случаев ВИЧ-инфекции в прошлом году на 7%", - сказал Воронин на пресс-конференции.
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
23 июня, 12:45
В России стартует акция "Тест на ВИЧ"
Он отметил, что за четыре года охват тестированием на ВИЧ в России удалось увеличить на 10 миллионов человек.
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РоссияЗдоровье - ОбществоВИЧ
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