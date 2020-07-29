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Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19
Минздрав РФ подготовил методические рекомендации по реабилитации переболевших коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:48
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353
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Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19

14:24 29.07.2020 (обновлено: 14:48 29.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минздрав РФ подготовил методические рекомендации по реабилитации переболевших коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"В настоящее время мы, в том числе, готовим мероприятия по ликвидации последствий, в том числе, реабилитации пациентов. Подготовлены методические рекомендации, и регионами обновляются планы по снижению медико-демографических потерь. Поэтому эта работа идет с каждым регионом персонально", - заявил Мурашко в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.
Он также отметил, что медики сейчас видят, какие органы и системы наиболее пострадали у человека, переболевшего коронавирусом, и в системе реабилитации, в методических рекомендациях это все учтено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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