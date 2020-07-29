https://ria.ru/20200729/1575107591.html
Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19
Минздрав РФ подготовил методические рекомендации по реабилитации переболевших коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:24
2020-07-29T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f1f4b276eaddec70c016243d125f737a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f1f4b276eaddec70c016243d125f737a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2df9a1497dd86e93fa93c1dd7a9d2249.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_639ac999cf2c9599c516d48a03ed92e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество