Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, в предыдущие годы граждан от них не прививали, заявила глава В этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, в предыдущие годы граждан от них не прививали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

"Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне", — отметила глава ведомства.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что поставка вакцины от гриппа в регионы начнется 31 августа.

"С учетом складывающейся ситуации вакцинацией против гриппа в этом году должны быть охвачены, как нам кажется, не менее 60 процентов населения. Из числа входящих в группу риска это должно быть порядка 75 процентов", — добавила она.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация против гриппа должна оставаться добровольной, но этот выбор — еще "и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких".