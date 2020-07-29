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Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
В этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, в предыдущие годы граждан от них не прививали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:52
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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Никогда от гриппа не прививался, иммунитет ребята тренируйте и ничего не бойтесь! А государству скажу пару ласковых! лучше бы вы так людям помогали деньгами как свои прививки навязываете, душегубы!!!
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Всем в карантин на удаленку! Йехххо !!! Даешь десять миллионов голодных безработных и тридцать миллионов голодных их иждевенцев !!! Может уже пора арестовывать ответственных "вирусологов"?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Попова заявила о новых вирусах гриппа в этом сезоне и актуальности иммунизации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявила о новых вирусах гриппа в этом сезоне и актуальности иммунизации.
2020-07-29T14:23
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

14:23 29.07.2020 (обновлено: 16:52 29.07.2020)
91104
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, в предыдущие годы граждан от них не прививали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

"Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне", — отметила глава ведомства.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что поставка вакцины от гриппа в регионы начнется 31 августа.
"С учетом складывающейся ситуации вакцинацией против гриппа в этом году должны быть охвачены, как нам кажется, не менее 60 процентов населения. Из числа входящих в группу риска это должно быть порядка 75 процентов", — добавила она.
В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация против гриппа должна оставаться добровольной, но этот выбор — еще "и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких".
"Тем более значимой становится грамотная, то, что называется, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа", — добавил президент, отметив, что это общая задача для всех уровней власти.
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Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Никогда от гриппа не прививался, иммунитет ребята тренируйте и ничего не бойтесь! А государству скажу пару ласковых! лучше бы вы так людям помогали деньгами как свои прививки навязываете, душегубы!!!
29 июля, 14:31
С Сергей Курчавин
107200035
Всем в карантин на удаленку! Йехххо !!! Даешь десять миллионов голодных безработных и тридцать миллионов голодных их иждевенцев !!! Может уже пора арестовывать ответственных "вирусологов"?
29 июля, 14:27
Евгений Д
101401325
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