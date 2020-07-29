https://ria.ru/20200729/1575107540.html
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
В этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, в предыдущие годы граждан от них не прививали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:23
2020-07-29T16:52
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://ria.ru/20200509/1571207305.html
Сергей Курчавин
Никогда от гриппа не прививался, иммунитет ребята тренируйте и ничего не бойтесь! А государству скажу пару ласковых! лучше бы вы так людям помогали деньгами как свои прививки навязываете, душегубы!!!
144
Евгений Д
Всем в карантин на удаленку! Йехххо !!! Даешь десять миллионов голодных безработных и тридцать миллионов голодных их иждевенцев !!! Может уже пора арестовывать ответственных "вирусологов"?
134
28
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Попова заявила о новых вирусах гриппа в этом сезоне и актуальности иммунизации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявила о новых вирусах гриппа в этом сезоне и актуальности иммунизации.
2020-07-29T14:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
В этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, в предыдущие годы граждан от них не прививали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
"Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне", — отметила глава ведомства.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что поставка вакцины от гриппа в регионы начнется 31 августа.
"С учетом складывающейся ситуации вакцинацией против гриппа в этом году должны быть охвачены, как нам кажется, не менее 60 процентов населения. Из числа входящих в группу риска это должно быть порядка 75 процентов", — добавила она.
В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация против гриппа должна оставаться добровольной, но этот выбор — еще "и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких".
"Тем более значимой становится грамотная, то, что называется, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа", — добавил президент, отметив, что это общая задача для всех уровней власти.