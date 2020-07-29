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Голикова призвала поддерживать высокий охват тестирования на коронавирус
Высокий охват тестирования на коронавирусную инфекцию необходимо поддерживать в регионах РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:22
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353
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Голикова призвала поддерживать высокий охват тестирования на коронавирус

14:22 29.07.2020
85
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высокий охват тестирования на коронавирусную инфекцию необходимо поддерживать в регионах РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Несмотря на снятие ограничительных мер в регионах, и вы это неоднократно подчеркивали в своих выступлениях, необходимо поддерживать высокий охват тестированием. Также я хочу на это обратить особое внимание, сейчас, когда нет такой особой напряженности, выявление и изоляция контактных больных вне зависимости от формы течения заболевания - это позволит не допускать новые вспышки, избежать образования очагов, в том числе семейного характера ", — сказала Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации у президента РФ Владимира Путина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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