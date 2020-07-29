https://ria.ru/20200729/1575107179.html
Российские медики борются с COVID-19 в восьми странах, сообщил Мурашко
Российские специалисты борются с коронавирусом уже в восьми странах сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании по санитарно-эпидемиологической... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:19
2020-07-29T19:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, в мире